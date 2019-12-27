Прокуратура Башкирии закрыла опасную заправку в Уфе

Posted 27 декабря 2019, 10:46
Published 27 декабря 2019, 10:46
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Сообщается, что объект находился на улице Фронтовых бригад в Калининском районе.
В региональной прокуратуре также отмечают, что безопасность заправки подтверждена не была, более того, на предприятии не соблюдали требования пожарной безопасности.
В настоящий момент деятельность заправки приостановлена по решению суда на 30 суток. В отношении предпринимателя возбудили административное дело за нарушение требований промышленной безопасности.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.