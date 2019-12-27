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Posted 27 декабря 2019, 10:46

Published 27 декабря 2019, 10:46

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Прокуратура Башкирии закрыла опасную заправку в Уфе

Прокуратура Башкирии закрыла опасную заправку в Уфе

27 декабря 2019, 10:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Предприниматель эксплуатировал газозаправочную автомобильную станцию без лицензии.

Сообщается, что объект находился на улице Фронтовых бригад в Калининском районе.

В региональной прокуратуре также отмечают, что безопасность заправки подтверждена не была, более того, на предприятии не соблюдали требования пожарной безопасности.

В настоящий момент деятельность заправки приостановлена по решению суда на 30 суток. В отношении предпринимателя возбудили административное дело за нарушение требований промышленной безопасности.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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#Общество#Новости#Прокуратура Башкортостана
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