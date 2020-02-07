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В Башкирии на развитие сел направят более 4 млрд рублей

7 февраля 2020, 10:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Выделенные средства направят на обустройство сел и деревень.

По словам вице-премьера Андрея Назарова, 3 млрд будет выделено из федерального бюджета. Часть средств пойдет, отметили в пресс-службе регионального правительства, на строительство жилья, предоставляемого по договору найма. Сумма на эти цели составит 1,6 млрд рублей.

Также на выделенные субсидии планируют построить 24 газопровода в 19 районах на общую сумму в 226 млн рублей. Еще 503,9 млн рублей направят на финансирование 18 объектов водоснабжения. Еще 1,3 млрд рублей направят на 11 проектов комплексной застройки в 7 районах, куда входит водоснабжение, газоснабжение, дорожная сеть, уличное освещение и тротуары. Также планируется построить школу на 200 мест в Чекмагушевском районе и детский сад на 50 детей в Янаульском районе.

241,4 млн рублей потратят на строительство спортивных и детских площадок. На обустройство площадок под ТБО в 45 муниципалитетах будет направлено 205 млн рублей. 751 млн рублей выделят на реализацию проектов комплексного развития сельских поселений.

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