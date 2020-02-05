Житель Башкирии через суд требует убрать кресты, установленные в родном селе

Явдат Галлямович считает установку религиозных символов без учета мнения всех местных жителей несправедливой. Кроме того, по его словам, кресты можно устанавливать только на землях, принадлежащих церкви, или в местах паломничества. Ни к одной из этих категорий указанные земельные участки не относятся. Как выяснила местная прокуратура, официального разрешения на установку крестов администрация села нигде не получала.