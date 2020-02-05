mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Башкирии через суд требует убрать кресты, установленные в родном селе

5 февраля 2020, 13:39
Фото: Православный журнал ФОМА
Явдат Зайнышев считает, что православные религиозные символы были установлены без согласия местных жителей.

Житель села Узян Явдат Зайнышев обратился в Белорецкий межрайонный суд с административным исковым заявлением. Он сообщает, что религиозные символы — кресты — на территории его родного села установлены незаконно.

— Кресты появились во время перестройки. При этом половина жителей нашего села — мусульмане, их мнения на этот счет никто не спрашивал, — рассказывает Явдат Галлямович.

По его словам, всего незаконно установлены три креста. Два их них находятся на родниках сел Узян и Кага.

- Оба эти места были священными для башкир, а теперь они не могут туда ходить, потому что там стоят кресты, — говорит он.

Третий же крест со всей помпой, присущей сельским чиновникам, установили прямо напротив Узяновской средней школы, в десяти метрах от нее. Во время установки 15-метрового поклонного креста в церемонии принимал участие глава района Владислав Миронов.

Тот самый крест рядом со школой.
Фото: Официальный сайт Уфимской епархии

— Теперь представьте, каково детям-мусульманам, учащимся в этой школе? Крест просматривается со всех окон. Да и не безопасно: если случится сильный ветер, он может упасть на здание школы, — беспокоится Зайнышев.

Явдат Галлямович считает установку религиозных символов без учета мнения всех местных жителей несправедливой. Кроме того, по его словам, кресты можно устанавливать только на землях, принадлежащих церкви, или в местах паломничества. Ни к одной из этих категорий указанные земельные участки не относятся. Как выяснила местная прокуратура, официального разрешения на установку крестов администрация села нигде не получала.

Рассмотрение административного судебного иска назначено на 10 февраля.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
В Башкирии появился первый поклонный крест в память о геноциде армянВ Уфе появится сквер с фонтаном в форме крестаБез креста: коммунисты Башкирии выступили против реконструкции Дворца культуры в Храм
#Новости#Эксклюзив#Минзаля Аскарова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48