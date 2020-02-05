Житель Башкирии через суд требует убрать кресты, установленные в родном селе

Житель села Узян Явдат Зайнышев обратился в Белорецкий межрайонный суд с административным исковым заявлением. Он сообщает, что религиозные символы — кресты — на территории его родного села установлены незаконно.
— Кресты появились во время перестройки. При этом половина жителей нашего села — мусульмане, их мнения на этот счет никто не спрашивал, — рассказывает Явдат Галлямович.
По его словам, всего незаконно установлены три креста. Два их них находятся на родниках сел Узян и Кага.
- Оба эти места были священными для башкир, а теперь они не могут туда ходить, потому что там стоят кресты, — говорит он.
Третий же крест со всей помпой, присущей сельским чиновникам, установили прямо напротив Узяновской средней школы, в десяти метрах от нее. Во время установки 15-метрового поклонного креста в церемонии принимал участие глава района Владислав Миронов.
— Теперь представьте, каково детям-мусульманам, учащимся в этой школе? Крест просматривается со всех окон. Да и не безопасно: если случится сильный ветер, он может упасть на здание школы, — беспокоится Зайнышев.
Явдат Галлямович считает установку религиозных символов без учета мнения всех местных жителей несправедливой. Кроме того, по его словам, кресты можно устанавливать только на землях, принадлежащих церкви, или в местах паломничества. Ни к одной из этих категорий указанные земельные участки не относятся. Как выяснила местная прокуратура, официального разрешения на установку крестов администрация села нигде не получала.
Рассмотрение административного судебного иска назначено на 10 февраля.
Медиакорсеть следит за развитием событий.