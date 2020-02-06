«Снимайте трусы»: в Уфе подростки рассказали детали убийства возможного педофила

«Мы зашли в подъезд, сидели на втором этаже, когда спустились на первый этаж, вышел этот мужик. И предложил нам, типа что-то даст, но не сказал, что даст. Ну, сперва он таким добрым казался.Потом мы зашли, прямо около двери стояли. Он зашел в комнату, типа, сейчас вынесет что-то. Потом обратно вышел, в руках ничего не было, снял свои штаны и сказал типа: «Давайте раздевайтесь, снимайте трусы»», – изложили детами истории подростки