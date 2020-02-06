«Снимайте трусы»: в Уфе подростки рассказали детали убийства возможного педофила

Два подростка рассказали свою версию произошедшего инцидента с предполагаемым педофилом. По словам мальчишек, в тот день они находились в подъезде дома, где жил 54-летний убитый. Мужчина позвал их к себе со словами, что даст им что-то за это.
«Мы зашли в подъезд, сидели на втором этаже, когда спустились на первый этаж, вышел этот мужик. И предложил нам, типа что-то даст, но не сказал, что даст. Ну, сперва он таким добрым казался.Потом мы зашли, прямо около двери стояли. Он зашел в комнату, типа, сейчас вынесет что-то. Потом обратно вышел, в руках ничего не было, снял свои штаны и сказал типа: «Давайте раздевайтесь, снимайте трусы»», – изложили детами истории подростки
На его предложение мальчики ответили отказом, решили сбежать. Один из мальчиков вырвался из квартиры, а второго хозяин квартиры схватил за рукав. Спасенный подросток позвал на улице первого встречного на помощь, им и оказался подозреваемый в убийстве Владимир С., передает телеграм-канал Mash.
«Когда мы забежали с дядей Вовой, этот дяденька отпустил моего друга. Дядя Вова вытащил его на улицу, и началась драка. И мы убежали, и ничего больше не знаем», – рассказали дети.
Напомним, всё произошло в прошлый четверг, 30 января, в районе остановки «Стадион имени Гастелло» в Калининском районе Уфы. Владимир обвиняется в избиении мужчины, который привел двух мальчишек домой. Позднее скончался, вероятно, от полученных травм. Пока что подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Медиакорсеть также опубликовала подробный материал, в котором собраны все детали, версии и мнения о произошедшем.