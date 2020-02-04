Политолог рассказал о проведении в Башкирии голосования по поправкам к Конституции РФ

- Если его и организовывать, то надо делать это в виде официального референдума и голосовать по каждой поправке отдельно. Пакетное голосование выглядит как попытка манипуляции общественным мнением. То же самое можно сказать про «всенародный опрос», который не будет референдумом. Поскольку сама процедура его не прописана в законе, значит, никаких ограничений на деятельность организаторов опроса наложено не будет. После этого они хоть стопроцентную явку и стопроцентное голосование «нарисуют», - категорично заявил Аббас Галлямов.