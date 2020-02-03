ВЦИОМ: 80% россиян считают поправки в Конституцию важными

Можно было выбрать один из предложенных вариантов: «скорее отрицательно», «скорее положительно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».
При этом больше всего одобрения у респондентов вызвали поправки, касающиеся пособий и пенсий. Их положительно оценил 91% опрошенных. И только 1% респондентов принял предложение отрицательно.
За следующую инициативу — установку размера МРОТ не меньше прожиточного минимума — высказались 90% россиян. А предложение продлить срок проживания в стране для кандидатов на пост президента с 10 до 25 лет положительно оценили 87% из них. Лишь 5% выбрали на это предложение ответ «скорее отрицательно»
Расширение полномочий Конституционного суда в части проверки законодательных инициатив на соответствие конституции одобрил 81% респондентов. Положительно оценили предложенный Путиным запрет на иностранное гражданство и вид на жительство главам регионов, депутатам и сенаторам 68% опрошенных. За право президента назначать руководство силовых ведомств и прокуроров после одобрения Советом Федерации высказались 66% опрошенных.
Приоритет конституции над международным правом положительно оценили 63%, а расширение полномочий Совфеда — 62% респондентов. Право утверждения кандидатуры председателя правительства, глав министерств и вице-премьеров депутатам Госдумы поддержали 61% опрошенных.
Отмечается, что 79% россиян считают поправки важными для страны, и лишь 16% — неважными. Около 5% затруднились ответить на данный вопрос.
Владимир Путин предложил внести в основной закон ряд поправок во время Послания Федеральному собранию 15 января. Позднее он отметил, что конституция может быть изменена лишь после общенародного голосования. Оно может состояться уже 12 июня. Однако идут обсуждения провести голосование в будний день, для чего сделать его выходным.