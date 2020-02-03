ВЦИОМ: 80% россиян считают поправки в Конституцию важными

Владимир Путин предложил внести в основной закон ряд поправок во время Послания Федеральному собранию 15 января. Позднее он отметил, что конституция может быть изменена лишь после общенародного голосования. Оно может состояться уже 12 июня. Однако идут обсуждения провести голосование в будний день, для чего сделать его выходным.