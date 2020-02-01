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«Будний день обьявить выходным»: в Уфе обсудили голосование о поправках к Конституции

1 февраля 2020, 08:07
Фото: Татьяна Майорова / Mkset.ru
Такое предложение высказала глава Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко.

Сегодня, 1 февраля, в малом зале Дома Госсобрания РБ в Уфе прошло обсуждение проекта поправок к Конституции страны. Тон обсуждению задала сенатор Лилия Гумерова, которая, в частности сообщила, что у депутатов Госдумы появилось мнение отложить второе чтение законопроекта о поправках с ранее намеченной даты — 11 февраля — до конца месяца.

Во-вторых, по словам Лилии Гумеровой, президент страны Владимир Путин предложил провести общероссийское голосование по поправкам до подписания главой государства итогов второго чтения в Госдуме РФ.

Глава ЦИК РБ Илона Макаренко в своем выступлении отметила, что вопрос о проведении народного голосования пока открыт, тем не менее Центризбирком уже обдумал возможную перспективу голосования и готов провести их на высоком уровне, включая использование системы «мобильный избиратель» и т. д.

Лилия Гумерова сообщила, что в других регионах избиркомы предложили провести голосование (опять же если будет принято решение о нем) не в выходные, а в будний день, чтобы максимально упростить процедуру.

— Можно и в будний день, который будет объявлен выходным, — отреагировала Илона Макаренко, вызвав смешки в зале.

Для выступлений на сегодняшнем обсуждении записаны 10 человек. Но возможны изменения.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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