«Ограничить двумя сроками подряд»: в Уфе рассказали о перспективах президента России

Сегодня, 1 февраля, в Доме Госсобрания РБ в Уфе, прошло обсуждение поправок к Конституции РФ. Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, которая входит в рабочую группу, образованную решением Владимира Путина, кратко изложила текущую ситуацию.
По ее словам, члены рабочей группы разъехались по стране, чтобы принимать участие в обсуждении поправок, которое активно проходит по всей стране.
- Мы с вами прекрасно понимаем, что вопрос внесения изменений в конституцию возник не сегодня и не вчера. Очень много политиков, журналистов и экспертов часто поднимали этот вопрос ранее, - уточнила Лилия Гумерова. - Предлагаемые поправки, в частности, связаны с социальными гарантиями населению, обеспечением суверенитета страны, построением едино системы публично власти, это касается, в том числе, губернаторов и органов местного самоуправления. Это, собственно говоря, те вопросы, которые продолжают оставаться актуальными и присутствуют в повестке дня не один год.
По ее словам, отдельная поправка ограничивает время пребывания одного и того же человека в должности президента двумя сроками подряд.
- Я сразу хотела бы отметить, поскольку здесь присутствуют СМИ, многие журналисты буквально задавали вопросы и строили домыслы о том, что «теперь будет новая конституция и президент сможет снова начать срок своих полномочий». Это абсолютно не так, - заявила Лилия Гумерова. - Новой Конституции мы не принимаем. Мы лишь вносим поправки, так что эта тема не имеет под собой никаких оснований.
Сенатор рассказала о поправках, которые уже были обсуждены на заседаниях рабочей группы. Одна из них касается запрета лица. Занимающим высокие посты, иметь иностранное гражданство или вид на жительство, распространить на дипломатов.
Второе предложение связано с закреплением в преамбуле Конституции статуса России как державы победительницы во Второй мировой войне. Актуальность такого предложения связана с многочисленными попытками фальсификации истории, имевшими место в последнее время.
Участники рабочей группы, представляющие сферу культуры, предложили обязательно закрепить в Конституции РФ положение о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа, По их мнению, это расширит возможности финансирования культуры со стороны государства.
Сенатор особо отметила, что останутся неизменны три главы Конституции РФ: первая, вторая и девятая, в них закреплены такие основополагающие темы, как основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, а также конституционные поправки и пересмотр Конституции.
Лилия Гумерова сообщила, что в адрес рабочей группы поступило более ста поправок, и это стало неожиданностью, столь высокой активности не ждали.
Она также сделала акцент на том, что часть поправок, несмотря на их актуальность, не может быть рассмотрена. Поскольку не имеет отношения к конституционным правам и свободам.
Сенатор посоветовала направлять поправки в Конституцию лучше прямо в адрес рабочей группы.