mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Ограничить двумя сроками подряд»: в Уфе рассказали о перспективах президента России

1 февраля 2020, 17:55
Фото: Mkset.ru
Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова изложила ключевые поправки к Конституции страны.

Сегодня, 1 февраля, в Доме Госсобрания РБ в Уфе, прошло обсуждение поправок к Конституции РФ. Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, которая входит в рабочую группу, образованную решением Владимира Путина, кратко изложила текущую ситуацию.

По ее словам, члены рабочей группы разъехались по стране, чтобы принимать участие в обсуждении поправок, которое активно проходит по всей стране.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что вопрос внесения изменений в конституцию возник не сегодня и не вчера. Очень много политиков, журналистов и экспертов часто поднимали этот вопрос ранее, - уточнила Лилия Гумерова. - Предлагаемые поправки, в частности, связаны с социальными гарантиями населению, обеспечением суверенитета страны, построением едино системы публично власти, это касается, в том числе, губернаторов и органов местного самоуправления. Это, собственно говоря, те вопросы, которые продолжают оставаться актуальными и присутствуют в повестке дня не один год.

По ее словам, отдельная поправка ограничивает время пребывания одного и того же человека в должности президента двумя сроками подряд.

- Я сразу хотела бы отметить, поскольку здесь присутствуют СМИ, многие журналисты буквально задавали вопросы и строили домыслы о том, что «теперь будет новая конституция и президент сможет снова начать срок своих полномочий». Это абсолютно не так, - заявила Лилия Гумерова. - Новой Конституции мы не принимаем. Мы лишь вносим поправки, так что эта тема не имеет под собой никаких оснований.

Сенатор рассказала о поправках, которые уже были обсуждены на заседаниях рабочей группы. Одна из них касается запрета лица. Занимающим высокие посты, иметь иностранное гражданство или вид на жительство, распространить на дипломатов.

Второе предложение связано с закреплением в преамбуле Конституции статуса России как державы победительницы во Второй мировой войне. Актуальность такого предложения связана с многочисленными попытками фальсификации истории, имевшими место в последнее время.

Участники рабочей группы, представляющие сферу культуры, предложили обязательно закрепить в Конституции РФ положение о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа, По их мнению, это расширит возможности финансирования культуры со стороны государства.

Сенатор особо отметила, что останутся неизменны три главы Конституции РФ: первая, вторая и девятая, в них закреплены такие основополагающие темы, как основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, а также конституционные поправки и пересмотр Конституции.

Лилия Гумерова сообщила, что в адрес рабочей группы поступило более ста поправок, и это стало неожиданностью, столь высокой активности не ждали.

Она также сделала акцент на том, что часть поправок, несмотря на их актуальность, не может быть рассмотрена. Поскольку не имеет отношения к конституционным правам и свободам.

Сенатор посоветовала направлять поправки в Конституцию лучше прямо в адрес рабочей группы.

Материалы по теме
Парламент Башкирии предлагает внести изменения в КонституциюСпикер парламента Башкирии выступил против «экзотических» поправок в Конституцию «Будний день обьявить выходным»: в Уфе обсудили голосование о поправках к Конституции
#Новости#Политика#Власть без цензуры#Татьяна Майорова,
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48