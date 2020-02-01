«Ограничить двумя сроками подряд»: в Уфе рассказали о перспективах президента России

- Мы с вами прекрасно понимаем, что вопрос внесения изменений в конституцию возник не сегодня и не вчера. Очень много политиков, журналистов и экспертов часто поднимали этот вопрос ранее, - уточнила Лилия Гумерова. - Предлагаемые поправки, в частности, связаны с социальными гарантиями населению, обеспечением суверенитета страны, построением едино системы публично власти, это касается, в том числе, губернаторов и органов местного самоуправления. Это, собственно говоря, те вопросы, которые продолжают оставаться актуальными и присутствуют в повестке дня не один год.