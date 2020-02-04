Дыши со мной: ребенку не дают лекарства, а глава минздрава Башкирии судится за штраф

Семилетний Нияз из Дюртюлинского района оставил маму и сестру по той же причине — из-за нехватки лекарств. За год до смерти ему поставили диагноз — первичный иммунодефицит, московские врачи после долгих исследований прописали препарат «Селлсепт» и иммуноглобулин. Когда мальчик-инвалид вернулся в Дюртюли, его мама начала ждать обещанное лекарство. Иммунноглобулин поступил в местную больницу почти через месяц. Да только вот не тот импортный, который мальчику назначили, а российский дженерик. При этом, как московские, так уфимские врачи настаивали на лечении именно импортным средством, отмечая множество побочных эффектов от их отечественных аналогов. Мама сообщила об этом лечащим врачам сына в Уфе, те посоветовали приехать в РДКБ, чтобы прокапать Ниязу нужный препарат. Только вот буквально за день до отъезда в столицу состояние мальчика резко ухудшилось, и через несколько дней его не стало. За смерть ребенка так никто не ответил.