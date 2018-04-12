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В Башкирии больные гипертензией все еще не получили препараты

12 апреля 2018, 18:44
Минздрав Башкирии продолжает уверять, что в 2017 году перебоев с лекарствами для больных гипертензией не было и в этом году все больные обеспечены препаратами. Вот только сами больные отрицают это.

Минздрав Башкирии ответил на запрос Медиакорсети о перебоях с лекарствами больных легочной гипертензией. В письме, подписанным первым заместителем министра Рафаэлем Яппаровым, говорится, что пациенты, больные легочной гипертенией, в 2017 году обеспечены препаратами в полном объеме. В то же время сами больные утверждают, что это не так – перебои привели к смерти 38-летней уфимки Алии Асановой.

Согласно письму, в первом квартале 2018 года пациенты также получили необходимые лекарства.

Мы пообщались с руководителем РБОО “Хантер-синдром” Элеонорой Романовой, которая назвала фамилии больных, не получающих препараты. В их числе и недавно побывавшие на приеме у Рафаэля Яппарова.

- Минздрав Башкирии отчитывается, что все благополучно, но это только на бумаге так. Фактически, больные все еще ждут свои лекарства, - рассказала она.

Напомним, легочная гипертензия входит в перечень жизнеугрожающих редких заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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