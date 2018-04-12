В Башкирии больные гипертензией все еще не получили препараты

Минздрав Башкирии ответил на запрос Медиакорсети о перебоях с лекарствами больных легочной гипертензией. В письме, подписанным первым заместителем министра Рафаэлем Яппаровым, говорится, что пациенты, больные легочной гипертенией, в 2017 году обеспечены препаратами в полном объеме. В то же время сами больные утверждают, что это не так – перебои привели к смерти 38-летней уфимки Алии Асановой.