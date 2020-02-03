«Вода важнее газа»: в правительстве Башкирии обсудили снабжение качественной питьевой

— Особое внимание обратите на Туймазинский и Бураевский районы. К примеру, в Бураевском районе воду пить вообще невозможно. Надо эту историю дожимать! – отметил глава региона и поделился опытом работы в Подмосковье. -В Московской области это был один из главных акцентов работы. —Там проверка воды проводилась в муниципалитетах ежеквартально.