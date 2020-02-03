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«Вода важнее газа»: в правительстве Башкирии обсудили снабжение качественной питьевой

3 февраля 2020, 08:50
Фото: Mkset.ru
Этот вопрос был поднят на оперативном совещании в правительстве региона.

В Башкирии качественной водой обеспечено 87,6 процента населения. Об этом сегодня, 3 февраля, на совещании в правительстве Башкирии, сообщил министр ЖКХ РБ Борис Беляев. По его словам, к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 92,5 процента.

По данным министерства ЖКХ, среди населенных пунктов, которые пока не обеспечены в должной мере качественной питьевой водой, остаются города Бирск и Стерлитамак, а также Иглинский, Кушнаренковский, Чишминский и ряд других районов Башкирии.

В ответ на это Радий Хабиров заявил, что на обеспечение водой нужно непременно найти средства, поскольку отсутствие газа еще можно компенсировать электричеством, но воду ничем не заменить.

— Особое внимание обратите на Туймазинский и Бураевский районы. К примеру, в Бураевском районе воду пить вообще невозможно. Надо эту историю дожимать! – отметил глава региона и поделился опытом работы в Подмосковье. -В Московской области это был один из главных акцентов работы. —Там проверка воды проводилась в муниципалитетах ежеквартально.

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