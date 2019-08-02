В Башкирии утвердили программу улучшения питьевого водоснабжения до 2024 года

Posted 2 августа 2019, 06:44
Published 2 августа 2019, 06:44
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
Региональная программа утверждена в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» постановлением Правительства Башкирии.
За шесть лет планируется построить, реконструировать или модернизировать 29 объектов водоснабжения на территории Альшеевского, Баймакского, Бижбулякского, Бирского, Благоварского, Благовещенского, Давлекановского, Иглинского, Калтасинского, Кигинского, Кушнаренковского, Мечетлинского, Стерлитамакского, Уфимского, Федоровского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Чишминского районов республики и Стерлитамака, где качество воды из систем центрального водоснабжения не соответствует нормативам.
Это позволит обеспечить качественной питьевой водой около 200 тыс. жителей из 45 населенных пунктов республики.
На указанные цели в Башкортостане на период 2019-2024 годов планируют привлечь около 4 млрд руб. средств федерального бюджета. Уровень софинансирования из регионального бюджета составит 2%.