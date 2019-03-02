Радий Хабиров поручил решить проблему водоснабжения в деревне Старые Казанчи

- В сельском клубе врио главы Башкортостана встретился с жителями села и обсудил наиболее актуальные вопросы развития территории, - сообщили в пресс-службе главы региона. - Ключевой проблемой является реконструкция системы водоснабжения, которая была введена в 1979 году, а с 2008 года находится в аварийном состоянии и не функционирует. Ориентировочная стоимость модернизации водоснабжения села составляет порядка 20 млн рублей.