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Радий Хабиров поручил решить проблему водоснабжения в деревне Старые Казанчи

2 марта 2019, 13:46
Фото: glavarb.ru
Врио главы Башкирии побывал с рабочей поездкой в Аскинском районе республики.

Сегодня, 2 марта, врио главы Башкирии Радий Хабиров побывал в Аскинском районе. Здесь он посетил несколько объектов и пообщался с жителями ряда населенных пунктов. Побывал он и в селе Старые Казанчи.

- В сельском клубе врио главы Башкортостана встретился с жителями села и обсудил наиболее актуальные вопросы развития территории, - сообщили в пресс-службе главы региона. - Ключевой проблемой является реконструкция системы водоснабжения, которая была введена в 1979 году, а с 2008 года находится в аварийном состоянии и не функционирует. Ориентировочная стоимость модернизации водоснабжения села составляет порядка 20 млн рублей.

Радий Хабиров поручил подготовить необходимую проектно-сметную документацию, чтобы уже в следующем году приступить к работе.

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