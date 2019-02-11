В Уфе после аварии восстанавливают водоснабжение по улице Высотной

В пресс-службе городской администрации пояснили, что основные технические работы по устранению неполадок будут завершены сегодня, 11 февраля.
Напомним, что без горячей и холодной воды остались жители многоквартирных домов № 10/1, 12/2, 12/4, 14 и 14/1 по улице Высотной в микрорайоне Юрюзань.
На место выехали аварийные службы и специалисты МУП «Уфаводоканал» во всех домах было восстановлено водоснабжение. До сих пор все причины выясняются.
После того, как жители остались без воды, в мэрии решили организовать подвоз воды к домам.
Ранее сообщалось, что в доме №6 по улице Авроры из-за подвижки грунта лопнул сварочный шов.