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В Уфе после аварии восстанавливают водоснабжение по улице Высотной

11 февраля 2019, 05:46
Фото: ufacity.info
Пять домов в течение суток остались без холодной и горячей воды.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что основные технические работы по устранению неполадок будут завершены сегодня, 11 февраля.

Напомним, что без горячей и холодной воды остались жители многоквартирных домов № 10/1, 12/2, 12/4, 14 и 14/1 по улице Высотной в микрорайоне Юрюзань.

На место выехали аварийные службы и специалисты МУП «Уфаводоканал» во всех домах было восстановлено водоснабжение. До сих пор все причины выясняются.

После того, как жители остались без воды, в мэрии решили организовать подвоз воды к домам.

Ранее сообщалось, что в доме №6 по улице Авроры из-за подвижки грунта лопнул сварочный шов.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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