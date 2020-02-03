В профсоюзе медиков Башкирии сообщили подробности нападения на беременного врача

По информации медиков профсоюза мама 11-месячного ребенка вызвала скорую помощь утром 31 декабря. малыша доставили в приемный покой, смотрели и сделали инъекции. Врачи посчитали, что пациенту не нужна госпитализация и отправили на прием к лору.
Когда мама ребенка пришла в поликлинику, то начала себя очень агрессивно вести и снимать происходящее на камеру, отмечается в релизе. Врач же не отказывалась работать и просила, чтобы ее не снимали на камеру. В какой-то момент, пока мама ребенка пошла с жалобой к завучу, в кабинет к лору ворвался дед ребенка и избил врача.
«Сейчас в городской больнице Нефтекамска идет внутренне расследование по факту оказания помощи ребенку и параллельно полиция расследует факт избиения врача, - рассказывает правовой инспектор Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Илья Дмитриев. - Обстоятельства, произошедшие в детской поликлинике Нефтекамска, никак не оправдывают нанесение медику телесных повреждений. В данном случае правомочно говорить о возбуждении уголовного дела по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Профсоюз в свою очередь будет внимательно следить за ходом расследования, оказывая юридическую помощь пострадавшей».
Напомним, ранее о доследственной проверке по факту случившегося сообщил следком. До этого об истории рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин. Он же и отметил, что на фоне стресса у избитой появилась угроза выкидыша.