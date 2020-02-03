В профсоюзе медиков Башкирии сообщили подробности нападения на беременного врача

Когда мама ребенка пришла в поликлинику, то начала себя очень агрессивно вести и снимать происходящее на камеру, отмечается в релизе. Врач же не отказывалась работать и просила, чтобы ее не снимали на камеру. В какой-то момент, пока мама ребенка пошла с жалобой к завучу, в кабинет к лору ворвался дед ребенка и избил врача.