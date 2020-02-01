Следователи Башкирии займутся делом о жестоком избиении беременной врача

Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома. Ранее о случившемся рассказал глава минздрава республики Максим Забелин. Он рассказал, что на женщину напал один из родственников ребенка, который проходил в больнице лечение. Судя по всему, он был лечением неудовлетворен, в связи с чем решил прямо при других пациентах жестоко избить беременную женщину.