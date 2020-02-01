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Следователи Башкирии займутся делом о жестоком избиении беременной врача

1 февраля 2020, 09:12
Фото: sledcom.ru
По факту нападения на врача нефтекамской городской больницы начата доследственная проверка.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома. Ранее о случившемся рассказал глава минздрава республики Максим Забелин. Он рассказал, что на женщину напал один из родственников ребенка, который проходил в больнице лечение. Судя по всему, он был лечением неудовлетворен, в связи с чем решил прямо при других пациентах жестоко избить беременную женщину.

При этом Максим Забелин заявил, что женщину «хватали за волосы и довели до потери сознания, а жизнь ее ребенка теперь под угрозой». Сейчас разъяснением случившегося займутся следователи. К слову, по данному факту уже начата проверка прокуратуры и минздрава республики.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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