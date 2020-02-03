В МЧС по Башкирии предупредили о шквалистом ветре

Напомним, что это уже не первое предупреждение об ухудшении погоды. Ранее Управление гражданской защиты предупреждало об усилении ветра в течение сегодняшнего дня до 15-20 м/с, теперь же известно, что такая же погода будет и завтра, 4 февраля.