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В МЧС по Башкирии предупредили о шквалистом ветре

3 февраля 2020, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Скорость ветра, по информации спасателей, достигнет 3 и 4 февраля 20 м/с.

Направление ветра, по информации МЧС по Башкирии, будет южным. В среднем его скорость составит от 9 до 14 метров в секунду, но обещают порывы от 15 до 20 м/с.

Сообщается, что в этот период ожидается мокрый снег, снежные заносы, накаты, гололедица и гололед. Обещают также ухудшение видимости до 1-2 километров.

Температура воздуха ночью 0,-5°, по юго-востоку до -10°, днем +2,-3°.

Напомним, что это уже не первое предупреждение об ухудшении погоды. Ранее Управление гражданской защиты предупреждало об усилении ветра в течение сегодняшнего дня до 15-20 м/с, теперь же известно, что такая же погода будет и завтра, 4 февраля.

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