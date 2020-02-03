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Погода в Башкирии на неделе будет неустойчивой - от плюсовой температуры до морозов

3 февраля 2020, 06:37
Фото: Mkset.ru
Осадки разной степени интенсивности синоптики обещали на всю неделю.

Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, министр ЖКХ РБ Борис Беляев рассказал о прогнозе погоды, который предоставил Башгидромет.

По его словам, почти всю прошлую неделю продолжались небольшие осадки в виде снега, при этом работа уборочной техники и дворников ведется в штатном режиме.

В течение наступившей недели на территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, осадки в виде мокрого снега, местами метель и гололед.

Температура воздуха ночью минус 10, минус 17 градусов, днем же воздух прогреется до минус семи. а кое-где и до плюс градусов тепла.

К концу недели осадки прекратятся, температура воздуха понизится.

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