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«Нас всех замело!»: в Уфе объявлена ЧС из-за сильной метели

3 февраля 2020, 14:34
Фото: ufacity.info
В Уфе объявлена чрезвычайная ситуация в связи со сложными погодными условиями.

Сегодня, 3 февраля, в администрации Уфы сообщили о введении в столице республики режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с обильными снегопадами и сильным ветром.

Это означает, что должны быть мобилизованы по максимуму все имеющиеся на территории городского округа силы и средства по уборке и вывозу снега. Работать они будут в круглосуточном режиме.

ЧС объявлена с 17.00 3 февраля. Кстати, как стало известно Медиакорсети, из-за ЧС завтра утром отменена и оперативка в мэрии.

Населению рекомендовано воздержаться от поездок за город и проявлять максимальную осторожность на улице.

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