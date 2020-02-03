«Нас всех замело!»: в Уфе объявлена ЧС из-за сильной метели

Сегодня, 3 февраля, в администрации Уфы сообщили о введении в столице республики режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с обильными снегопадами и сильным ветром.
Это означает, что должны быть мобилизованы по максимуму все имеющиеся на территории городского округа силы и средства по уборке и вывозу снега. Работать они будут в круглосуточном режиме.
ЧС объявлена с 17.00 3 февраля. Кстати, как стало известно Медиакорсети, из-за ЧС завтра утром отменена и оперативка в мэрии.
Населению рекомендовано воздержаться от поездок за город и проявлять максимальную осторожность на улице.