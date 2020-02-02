В Башкирии в ближайшие дни обещают теплую погоду

В начале февраля, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается теплая погода.
Синоптики передали, что сегодня, 2 февраля температура воздуха повысится от -3,-8° до 1,-6°, в связи с чем ожидаются снегопады, снежные заносы и накаты с гололедицей.
В первой половине следующей недели будет также наблюдаться снег, дождь, метель при усилении ветра. Неблагоприятно будет на дорогах – жителей республики ожидается снежная каша, гололедица, накаты и заносы.
Например, 3 Февраля температура воздуха ночью -5,-10°, а днем температура воздуха +1,-4
В целом температура в феврале будет выше по прогнозу на 1,5-2,0° выше нормы.