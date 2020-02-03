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Мужчина из Башкирии напал с ножом на свою знакомую

3 февраля 2020, 07:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
В МВД по республике сообщили подробности нападения на женщину в Учалинском районе.

О преступлении полицейским стало известно от сотрудников больницы в Учалах, куда с ножевым брюшным ранением попала 47-летняя женщина.

Оперативно-следственной группе удалось выяснить, что нападавшим был ее 62-летний знакомый. Вместе с подозреваемым женщина употребляла спиртные напитки у него дома. С ними также была сожительница хозяина жилища и супруг пострадавший.

В какой-то момент между гостями и подозреваемым началась ссора, в результате которой мужчина и попытался ударить ножом своего оппонента, но промахнулся и ударил пострадавшую.

В содеянном фигурант уголовного дела сознался полностью, пострадавшая все еще в больнице.

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