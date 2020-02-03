Мужчина из Башкирии напал с ножом на свою знакомую

О преступлении полицейским стало известно от сотрудников больницы в Учалах, куда с ножевым брюшным ранением попала 47-летняя женщина.
Оперативно-следственной группе удалось выяснить, что нападавшим был ее 62-летний знакомый. Вместе с подозреваемым женщина употребляла спиртные напитки у него дома. С ними также была сожительница хозяина жилища и супруг пострадавший.
В какой-то момент между гостями и подозреваемым началась ссора, в результате которой мужчина и попытался ударить ножом своего оппонента, но промахнулся и ударил пострадавшую.
В содеянном фигурант уголовного дела сознался полностью, пострадавшая все еще в больнице.