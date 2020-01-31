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В Башкирии рабочего сбило насмерть бетонной перемычкой

31 января 2020, 12:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Семье погибшего спустя два года выплатили компенсацию.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что в Ленинском районном суде взыскали денежную компенсацию в пользу родственников погибшего сварщика.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел на производстве предприятия«Компания Потенциал» в октябре 2017 года. В тот день электросварщика сбило падающей бетонной перемычкой.

Мужчину, по данным прокуроров, попытались спасти в больнице, но тот все же скончался через пять месяцев. Выявлено, что причиной трагедии стало отсутствие обеспечения безопасных условий труда.

Чтобы получить компенсацию, родственникам пришлось обращаться в суд. Суд взыскал в их пользу денежную компенсацию в общем размере 1,6 млн рублей.

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