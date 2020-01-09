В Башкирии на реконструкцию химического завода выделят 1,9 млрд рублей

Из сообщения на сайте госзакупок следует, что начальная цена контракта составляет 1,9 млрд рублей. Финансирование идет из федерального бюджета в рамках космической программы на 2016-2025 года. 1,7 млрд рублей уйдут по расчетам на строительно-монтажные работы и оборудование и 0,2 млрд рублей — на прочие затрат.