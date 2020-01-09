В Башкирии на реконструкцию химического завода выделят 1,9 млрд рублей

Posted 9 января 2020, 05:38
Published 9 января 2020, 05:38
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
По информации «РБК-Уфа», подрядчика на строительно-монтажные и пусконаладочные работы ищет «Салаватский химический завод». Проект предусматривает реконструкцию производства несимметричного диметилгидразина на химическом заводе «Газпром нефтехим Салават».
Из сообщения на сайте госзакупок следует, что начальная цена контракта составляет 1,9 млрд рублей. Финансирование идет из федерального бюджета в рамках космической программы на 2016-2025 года. 1,7 млрд рублей уйдут по расчетам на строительно-монтажные работы и оборудование и 0,2 млрд рублей — на прочие затрат.
Контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2021 года, подача заявок закончится 14 февраля, аукцион пройдет в тот же день.