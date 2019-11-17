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Posted 17 ноября 2019, 06:55

Published 17 ноября 2019, 06:55

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Озеро в уфимском парке Кашкадан осушают для реконструкции территории

Озеро в уфимском парке Кашкадан осушают для реконструкции территории

17 ноября 2019, 06:55
Фото: Медиахолдинг 1 Mi.
Благоустройство озера — заключительным этап работ в парке, которые должны завершиться в 2020 году.

Для очистки и реконструкции озера воду уже откачали на 1,7 м (глубина озера достигает 2,4 м). Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на мнения специалистов, озеро должны полностью осушить через 8-10 дней, если не начнутся сильные морозы. После реконструкции озеро будет глубже, а площадь зеркала водоема увеличится.

Напомним, на территории парка Кашкадан планируется создать зону отдыха с береговой смотровой площадкой, амфитеатром и арт-объектами. К 2025 году городские власти обещают благоустроить прилегающую к парку территорию. Общественные слушания по реконструкции прошли в начале октября: было озвучено, что на озере высадят водные растения, его заселят микроорганизмами, на пляже вокруг озера установят видеокамеры, а также смонтируют дополнительное освещение.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Парки
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