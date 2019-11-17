Озеро в уфимском парке Кашкадан осушают для реконструкции территории

Напомним, на территории парка Кашкадан планируется создать зону отдыха с береговой смотровой площадкой, амфитеатром и арт-объектами. К 2025 году городские власти обещают благоустроить прилегающую к парку территорию. Общественные слушания по реконструкции прошли в начале октября: было озвучено, что на озере высадят водные растения, его заселят микроорганизмами, на пляже вокруг озера установят видеокамеры, а также смонтируют дополнительное освещение.