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Акция «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ» подвела итоги года

24 декабря 2019, 05:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Впервые акция была проведена два года назад в честь юбилея Торгово-промышленных палат — крупнейшего бизнес-объединения в стране.

С сотней лучших предприятий целый год вели работу представители ТПП РФ. Главная задача акции — поддержать деятельность компаний и помочь им в развитии.

— Мы постарались дать им возможность поработать и повстречаться, подискутировать с органами власти, законодательной властью в Госдуме, с исполнительной властью, с министрами, с руководителями агентств, — подчеркнул Президент ТПП РФ Сергей Катырин. — Мы дали возможность поучаствовать в наших круглых столах, в обсуждении законопроектов, других нормативно-правовых документов. Мы пригласили их на выставки, которые проводим в нашем дочернем предприятии «Экспоцентр», — тех, кто хотел себя проявить, показать продукцию, о себе рассказать. Мы пригласили некоторых из них, когда формировали делегации по стране и за рубеж, чтобы они поучаствовали в этом.

После первой акции было решено продолжить ее, но уже в новом формате. Так проект получил название «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ».

— Мы считаем, что это как раз то, чего очень не хватает, хотя сделали анализ и увидели, что подавляющее большинство, больше 80 процентов в нашей стране, микробизнеса и малого бизнеса — это семейные компании, — подчеркнула вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. — Мы стараемся и нужно сказать, что одни из первых, кто эту тему действительно озвучили, сформулировали, собрали аналитику, рассказали, объяснили правительству. Сергей Николаевич встретился с президентом, и мы очень рады, что президент поддержал инициативу ТПП.

В этом году на участие в проекте заявки поступили из 120 региональных и муниципальных палат. В сотню лучших вошли представители самых разных отраслей — от производственной деятельности до сферы услуг (в основном, микро и малый бизнес). На торжественном мероприятии победителям вручили памятные подарки.

Теперь, на протяжении года под руководством ТПП семейные компании смогут общаться друг с другом, обмениваться опытом и устанавливать бизнес-контакты. Как отмечают в ТПП РФ, семейному бизнесу необходима государственная поддержка — это и льготное кредитование, и введение семейного патента, и регулирование прав наследования. Создание оптимальных условий для таких компаний позволит вывести их из теневого сектора, что положительно скажется на российской экономике.

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