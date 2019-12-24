Акция «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ» подвела итоги года

— Мы постарались дать им возможность поработать и повстречаться, подискутировать с органами власти, законодательной властью в Госдуме, с исполнительной властью, с министрами, с руководителями агентств, — подчеркнул Президент ТПП РФ Сергей Катырин. — Мы дали возможность поучаствовать в наших круглых столах, в обсуждении законопроектов, других нормативно-правовых документов. Мы пригласили их на выставки, которые проводим в нашем дочернем предприятии «Экспоцентр», — тех, кто хотел себя проявить, показать продукцию, о себе рассказать. Мы пригласили некоторых из них, когда формировали делегации по стране и за рубеж, чтобы они поучаствовали в этом.