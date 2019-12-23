Министр здравоохранения Башкирии посетил РДКБ после письма врачей Путину

В то же время руководитель регионального минздрава в своем посте не коснулся проблем, которые ранее поднимали в письме к Владимиру Путину сотрудники больницы. В частности? врачи жаловались на нехватку лекарств, из-за чего многие пациенты не получали помощь вовремя. В самом минздраве в свое время факты, отраженные в обращении, назвали недостоверными.