mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Министр здравоохранения Башкирии посетил РДКБ после письма врачей Путину

23 декабря 2019, 12:59
Фото: Страница Максима Забелина на Facebook
Максим Забелин высказался только о проблемных участках в ремонте больницы.

Руководитель ведомства после визита в Республиканскую детскую больницу высказался только «о проблемных участках» в ремонте хирургического корпуса.

«Строители обещают исправить все недоделки в ближайшие сроки, и мне хочется верить в то, что они выполнят свои обещания. Вся республика, а пациенты и персонал больницы в особенности, будут ждать Новогоднего подарка -запуска в эксплуатацию (орфография и пунктуация сохранены», – отметил Максим Забелин.

Он также отметил, что «благодарен каждому сотруднику, который старается создать это новогоднее волшебство в наших больницах» и также поблагодарил благотворительные фонды.

В то же время руководитель регионального минздрава в своем посте не коснулся проблем, которые ранее поднимали в письме к Владимиру Путину сотрудники больницы. В частности? врачи жаловались на нехватку лекарств, из-за чего многие пациенты не получали помощь вовремя. В самом минздраве в свое время факты, отраженные в обращении, назвали недостоверными.

Материалы по теме
Минздрав Башкирии сообщил, кто чаще всего в республике умирает от пневмонииМинздрав Башкирии отчитался о снижении смертности от рака и инфарктаМинздрав Башкирии признал, что дельфинотерапии не существует
#Новости#Минздрав#Алия Фатхиева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44