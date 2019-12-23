Министр здравоохранения Башкирии посетил РДКБ после письма врачей Путину

Руководитель ведомства после визита в Республиканскую детскую больницу высказался только «о проблемных участках» в ремонте хирургического корпуса.
«Строители обещают исправить все недоделки в ближайшие сроки, и мне хочется верить в то, что они выполнят свои обещания. Вся республика, а пациенты и персонал больницы в особенности, будут ждать Новогоднего подарка -запуска в эксплуатацию (орфография и пунктуация сохранены», – отметил Максим Забелин.
Он также отметил, что «благодарен каждому сотруднику, который старается создать это новогоднее волшебство в наших больницах» и также поблагодарил благотворительные фонды.
В то же время руководитель регионального минздрава в своем посте не коснулся проблем, которые ранее поднимали в письме к Владимиру Путину сотрудники больницы. В частности? врачи жаловались на нехватку лекарств, из-за чего многие пациенты не получали помощь вовремя. В самом минздраве в свое время факты, отраженные в обращении, назвали недостоверными.