Минздрав Башкирии отчитался о снижении смертности от рака и инфаркта

Posted 3 декабря 2019, 06:26
Published 3 декабря 2019, 06:26
Modified 17 октября 2022, 20:19
Updated 17 октября 2022, 20:19
По данным Забелина, в период с января по октябрь 2019 года снизилась смертность от болезней системы кровообращения на 15 процентов. Он отметил, что наблюдается снижение количество смертей от ишемической болезни сердца – на 11,3 процентра, от инфаркта миокарда на 10 процентов и от рака на 6,2%.
Министр также сообщил, что выше всего смертность от вышеуказанных заболеваний в Нуримановском районе –32,1 умерших на 100 тысяч человек, затем идет Федоровский район – 723,7, далее Кугарчинскоий – 662,3, Стерлибашевсий – 657,5 и Белорецкий район – 648,8.
От онкологии чаще всего умирают в Альшеевском районе 291,5 на 100 тысяч человек, Стерлибашевском – 287,2 и Шаранском – 248,6.
По мнению Забелина, положительную динамику удалось получить также и за счет материального стимулирования врачей, которым удалось выявить у больных онкозаболевания на ранних стадиях. За каждый выявленный случай, уточнили в пресс-службе главы, выплачивают по пять тысяч рублей.