Минздрав Башкирии отчитался о снижении смертности от рака и инфаркта

По данным Забелина, в период с января по октябрь 2019 года снизилась смертность от болезней системы кровообращения на 15 процентов. Он отметил, что наблюдается снижение количество смертей от ишемической болезни сердца – на 11,3 процентра, от инфаркта миокарда на 10 процентов и от рака на 6,2%.