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Posted 11 декабря 2019, 10:11

Published 11 декабря 2019, 10:11

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Спасатели пообещали в Башкирии сильный ветер и метель

Спасатели пообещали в Башкирии сильный ветер и метель

11 декабря 2019, 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Обещают, что дороги будут заметены.

По данным республиканского МЧС, в республике сегодня с вечера и до завтра будут метели, снежные заносы и накаты.

Синоптики обещают, что уже этой ночью ожидаются сильные порывы ветра и метель, днем прогнозируется такая же ситуация, изредка обещают прояснения, но преимущественно будет снег и метель.

Ветер пообещали северо-западный и западный 9-14 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2,-7°, местами -7,-12°. На автодорогах местами снежные заносы, снежный накат, ухудшение видимости в снеге, метели до 1-2 км.

Медиакорсеть также передавала, что до конца недели обещают похолодание, температура воздуха будет понижаться все сильнее, погода будет довольно морозной.

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