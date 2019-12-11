Спасатели пообещали в Башкирии сильный ветер и метель

Posted 11 декабря 2019, 10:11
Published 11 декабря 2019, 10:11
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
По данным республиканского МЧС, в республике сегодня с вечера и до завтра будут метели, снежные заносы и накаты.
Синоптики обещают, что уже этой ночью ожидаются сильные порывы ветра и метель, днем прогнозируется такая же ситуация, изредка обещают прояснения, но преимущественно будет снег и метель.
Ветер пообещали северо-западный и западный 9-14 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2,-7°, местами -7,-12°. На автодорогах местами снежные заносы, снежный накат, ухудшение видимости в снеге, метели до 1-2 км.
Медиакорсеть также передавала, что до конца недели обещают похолодание, температура воздуха будет понижаться все сильнее, погода будет довольно морозной.