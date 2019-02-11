Мороз и солнце: В Башкирии прекратятся метели

Сегодня, 11 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается переменная облачность. Сильные снегопады и метели временно отступят. Об этом сообщили специалисты службы Башметео.
Ветер южный умеренный, днем воздух прогреется до -5,-10°. К вечеру столбик термометра может опуститься до -20°.
Завтра, 12 февраля, также не должно быть сильных осадков в течение дня. Ветер будет южный с переходом на юго-западный. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами похолодает до -22,-27°, днем, наоборот, потеплеет до -6,-11°.
В следующие дни по республике характер погоды существенно не изменится.