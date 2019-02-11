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Мороз и солнце: В Башкирии прекратятся метели

11 февраля 2019, 05:55
Фото: pixabay.com
Кое-где столбик термометра опустится ниже 27 градусов.

Сегодня, 11 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается переменная облачность. Сильные снегопады и метели временно отступят. Об этом сообщили специалисты службы Башметео.

Ветер южный умеренный, днем воздух прогреется до -5,-10°. К вечеру столбик термометра может опуститься до -20°.

Завтра, 12 февраля, также не должно быть сильных осадков в течение дня. Ветер будет южный с переходом на юго-западный. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами похолодает до -22,-27°, днем, наоборот, потеплеет до -6,-11°.

В следующие дни по республике характер погоды существенно не изменится.

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