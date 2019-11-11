На оживленной трассе в Башкирии поставили ограничение скорости

В пресс-службе администрации Уфы отметили, что ограничение введено из-за капитального ремонта дорожного полотна. Работы проведут в 2020-2021 годах.
В мэрии отметили, что ограничение необходимо из-за износа дорожного полотна и возникновения колеи на определенных участках дороги на Нагаевском шоссе.
Напомним, подрядчиком на ремонт трассы стала компания «Башкиравтодор», предложив исполнить контракт начальной стоимостью 266,4 млн руб. за 265,08 млн руб. Ранее Радий Хабиров раскритиковал работу главы Госкомтранса Тимура Мухаметьянова за беспорядок на трассе на въезде в Уфу со сторон поселка Нагаево.