На оживленной трассе в Башкирии поставили ограничение скорости

Напомним, подрядчиком на ремонт трассы стала компания «Башкиравтодор», предложив исполнить контракт начальной стоимостью 266,4 млн руб. за 265,08 млн руб. Ранее Радий Хабиров раскритиковал работу главы Госкомтранса Тимура Мухаметьянова за беспорядок на трассе на въезде в Уфу со сторон поселка Нагаево.