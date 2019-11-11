mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На оживленной трассе в Башкирии поставили ограничение скорости

11 ноября 2019, 06:38
Фото: Mkset.ru
На трассе Уфа-Нагаево установили пять дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим до 40 и 60 км/ч.

В пресс-службе администрации Уфы отметили, что ограничение введено из-за капитального ремонта дорожного полотна. Работы проведут в 2020-2021 годах.

В мэрии отметили, что ограничение необходимо из-за износа дорожного полотна и возникновения колеи на определенных участках дороги на Нагаевском шоссе.

Напомним, подрядчиком на ремонт трассы стала компания «Башкиравтодор», предложив исполнить контракт начальной стоимостью 266,4 млн руб. за 265,08 млн руб. Ранее Радий Хабиров раскритиковал работу главы Госкомтранса Тимура Мухаметьянова за беспорядок на трассе на въезде в Уфу со сторон поселка Нагаево.

Материалы по теме
Ремонт дороги Уфа-Нагаево за 266 млн рублей будут делать до 2021 годаРемонт трассы Уфа-Нагаево сделает компания «Башкиравтодор»
#Новости#Ремонт дорог#Ремонт#Капитальный ремонт#Алия Фатхиева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44