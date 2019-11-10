Власти Башкирии обещают построить мост между Демой и Нижегородкой в Уфе

Власти Башкирии запланировали строительство моста между микрорайонами Дема и Нижегородка в Уфе. По данным Главархитектуры Уфы, для осуществления проекта потребуется 11,5 млрд рублей. Если эти средства найдутся, то два микрорайона будут соединены через Белую напрямую в течение пяти лет, сообщает ИА "Башинформ".
Альтернативный проезд в сторону микрорайона Дема и федеральной трассы М5 разгрузит Южный выезд в направлении аэропорта, считают инициаторы проекта. По словам чиновников, на этот проезд приходится практически половина всего выездного и въездного трафика Уфы. За сутки через Бельский мост проезжают более 126 тысяч автомобилей.
Чиновники подчеркивают, что проектирование нового моста начнется только после сдачи уже строящихся мостов – с выходом на поселок Алексеевка и окончания реконструкции переправ на трассе в Шакшу и Затон.