Власти Башкирии обещают построить мост между Демой и Нижегородкой в Уфе

Власти Башкирии запланировали строительство моста между микрорайонами Дема и Нижегородка в Уфе. По данным Главархитектуры Уфы, для осуществления проекта потребуется 11,5 млрд рублей. Если эти средства найдутся, то два микрорайона будут соединены через Белую напрямую в течение пяти лет, сообщает ИА "Башинформ".