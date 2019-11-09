Глава МВД Башкирии прокомментировал «всплеск суицидов» полицейских в республике

Напомним, большое журналистское расследование на эту тему было опубликовано на нашем сайте, оно, кстати, также несколько раз упоминается в материале «Медузы». По официальной версии, в МВД по Башкирии объясняли волну самоубийств среди персонала семейно-бытовыми и личными проблемами, но при неофициальном общении сослуживцы и близкие погибших говорили о нездоровой ситуации внутри коллективов, доносах сотрудников друг на друга ради повышения или премий, большой нагрузке на сотрудников и ненормированном рабочем дне и т. д. Материал был номинирован на Независимую журналистскую премию «Редколлегия».