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Глава МВД Башкирии прокомментировал «всплеск суицидов» полицейских в республике

9 ноября 2019, 06:47
Фото: Mkset.ru
Его позиция за год никак не изменилась.

Накануне празднования Дня полиции руководитель МВД Башкирии дал большое интервью нашим коллегам из издания «Республика Башкортостан» и «Московский комсомолец». В нем он ответил на вопросы о раскрываемости преступлений в регине, криминогенной обстановке, а также назвал причину массовых суицидов среди личного состава МВД в республике.

В частности, руководитель ведомства подчеркнул, что «практически во всех случаях» причинами стали «семейно-бытовые проблемы: ссоры с женами, дележ имущества и так далее».

Единственное, чего не исключил Роман Деев - что самоубийство полицейского из Благовещенска могло быть связано служебными вопросами.

«И то до сих пор непонятно, что именно заставило оперуполномоченного совершить самоубийство», - поясняет Деев.

Но, по словам генерала, «если сравнивать количество суицидов по Башкирии и отдельно по ведомству, то соотношение у нас гораздо ниже. Просто случаи с личным составом резонансные».

Нпомним, что по данным «Медузы» Башкирия по итоговым данным за 2018 год оказалась в лидерах непрестижного рейтинга, в котором учитываются случаи суицида среди сотрудников полиции. По данным издания, которое ссылается на открытые источники, на Башкирию приходится 10 из 50 случаев суицида сотрудников полиции, происшедших в прошлом году.

В России официальной статистики на эту тему нет. Следом за Башкирией в этом печальном рейтинге следует Московская область, в которой зафиксировано четыре случая суицида среди полицейских.

Напомним, большое журналистское расследование на эту тему было опубликовано на нашем сайте, оно, кстати, также несколько раз упоминается в материале «Медузы». По официальной версии, в МВД по Башкирии объясняли волну самоубийств среди персонала семейно-бытовыми и личными проблемами, но при неофициальном общении сослуживцы и близкие погибших говорили о нездоровой ситуации внутри коллективов, доносах сотрудников друг на друга ради повышения или премий, большой нагрузке на сотрудников и ненормированном рабочем дне и т. д. Материал был номинирован на Независимую журналистскую премию «Редколлегия».

«Медуза» предполагает, что нагрузка на персонал могла вырасти, в том числе, из-за желания руководства МВД (министром руководит Роман Деев) «Побыстрее перебраться на работу в Москву».

Решать проблему возросшего числа суицидов в МВД намерены при помощи дополнительной проверки психологического состояния сотрудников.

Материал Медиакорсети о том, как проходят психологическую подготовку при поступлении на службу в органы полиции Башкирии, можно почитать здесь.

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