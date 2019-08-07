23-летний полицейский из Уфы записал свою смерть в прямом эфире

Теперь же появилась информация, что молодой человек буквально записал на видео свою смерть, ведя прямой эфир в Instagram. На нем видно, что молодой человек едет на полной скорости и плачет. После этого машина на всей скорости влетает в фуру. Отметим, что последний пост молодого человека посвящен его любимой девушке. Пара обнимается на снимке.