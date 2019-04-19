Испытано на себе: Легко ли попасть на службу в полицию Башкирии

Мы уже писали большой материал о том, как и почему за последние пять месяцев в республике покончили с собой шесть полицейских, а за 2018 год свели счеты с жизнью 10 сотрудников башкирской полиции.
В ведомстве тогда нам отказали в раскрытии результатов служебных проверок, зато согласились пройти с нами все этапы психологической диагностики для того, чтобы понять, как именно осуществляется набор на службу в правоохранительных органах и на какие вопросы вынуждены отвечать будущие (и нынешние) полицейские. Нам предложили испытать эту процедуру на себе.
Решиться поначалу было трудно, поскольку я ясно понимала, что мне придется пройти полиграф, ответить честно на многие каверзные вопросы и, по сути, стать абсолютно уязвимой для всей правоохранительной системы в целом. Впрочем, уже позже пришло осознание, что скрывать мне, к счастью, нечего, а все, что нужно знать обо мне тем же органам, думаю, и так известно. К тому же из всех СМИ мы первыми решили пройти это тестирование.
Чего ждать от ядерной войны и как не думать о суициде
Перед тем, как приступить ко всем тестам (а их действительно много), необходимо успешно пройти военно-врачебную комиссию. Проверяют всё: от кариеса в зубах до сколиоза в позвоночнике и венерологических заболеваний. Будущий (или даже начинающий — кадеты и студенты юридического также проходят тщательные медосмотры) сотрудник полиции обязан иметь справку от окулиста, терапевта, хирурга и целого ряда других врачей.
Минуя очереди к кабинетам, я сразу направилась в уфимскую поликлинику МВД, где меня уже ждали сотрудники пресс-службы.
Вместе с ними мы поднимаемся на четвертый этаж, где находится отделение психодиагностики. Здесь проходят самый длительный и, пожалуй, самый важный тестовый отбор.
В переполненном коридоре стоят в очереди мужчины самых разных возрастов – от 17 до 45 лет (девушек так мало, что они теряются в толпе серьезных мужских лиц). Несовершеннолетние кадеты сдают тесты вместе с родителями. То есть, кадеты сдают, а родители мужественно ждут за дверью в коридоре.
Мне объясняют, что впереди меня ждет долгое и довольно утомительное сидение за столом и сотни вопросов, на большинство из которых ответить нужно строго по времени. Позже я сильно пожалею, что не взяла с собой даже бутылочку воды – кулера в тесном помещении нет.
Улыбаясь, спрашивают, выспалась ли я и хорошо ли завтракала. Отвечаю, что с удовольствием поспала бы еще час, а с завтраком, к счастью, все сложилось.
- Вы уже не как журналист сейчас, сдавать будете, как все, - говорят мне сотрудники.
Что ж, я не против.
Итак, дождавшись своей очереди, сажусь за стол, беру ручку и, как все, внимательно слушаю специалиста в белом халате. Женщина, держа бланки, объясняет, как правильно их заполнять и почему на вопросы всем важно отвечать честно, прямо и желательно сразу и особо не раздумывая.
Отмечу, что каждый из тестов включает в себя от 50 до 300 вопросов. Всего более пяти бланков. И если в первом, к примеру, можно отвечать только да или нет, то в других вам будут предложены четыре варианта ответов.
По понятным причинам мы не станем подробно описывать, на какие именно вопросы приходится отвечать респондентам. Остановимся лишь на некоторых из них.
Признаюсь сразу, если некоторые вопросы вводили меня в ступор, другие – вызывали хохот и недоумение. В общем, целый спектр эмоций, которого мне хватило, правда, часа на три.
В одном из пухлых потертых бланков предлагается, к примеру, выбрать утверждения, с которыми я себя наиболее соотношу: Например, теплые ли мои руки (трогаю руки — вроде ничего), или пугливый я человек (ну да, особенно, когда читаю новости), переживаю ли из-за того, что в мой адрес говорят пошлости (и что тут отвечать?), приспособилась бы я, случись ядерная катастрофа (интересно, каким образом?), верю ли в то, что душа находит покой после смерти (тут сразу не ответишь) и в таком духе.
Особое внимание уделено вопросам переживания безвыходных ситуаций, самочувствию, мировосприятию, пристрастию к пагубным привычкам, оправданию насилия, взаимоотношениям внутри семьи.
Меня спрашивают, являюсь ли я человеком религиозным, верю ли в рай и насколько удовлетворена половой жизнью. Что ж, вопросы действительно важные для характеристики кандидата.
У испытуемых интересуются, участвовал ли будущий полицейский в драках и важно ли ему продвижение по карьерной лестнице (разными способами) – к примеру, об этом говорит утверждение об угоде вышестоящему начальству.
Далее следуют небольшие математические головоломки – здесь есть задачки с процентами, долями, умножением и прочими «школьными радостями», которые для филолога представляют из себя пытку. Признаюсь честно, на некоторые из них, уже заметно устав спустя четыре часа, я отвечала не глядя, выбрав первый попавшийся вариант, хотя мне этого рекомендовали не делать. Что ж, возможно, я об этом пожалею.
Этап тестов за компьютером также представляет из себя варианты ответов «да» и «нет». Есть и знакомый мне цветовой тест Люшера (методика исследования личности путем выбора определенных цветов).
Неожиданно сложным оказался для меня банальный тест на внимательность. Суть его проста: на экране по очереди всплывают цветные квадраты. Ваша задача – вовремя нажать нужную клавишу. Выяснилось, что это не так-то просто — программа выдает, что у меня постоянный фальстарт. Тест пришлось сдавать около четырех (!) раз, что заняло в общей сложности мучительных 45 минут (как же хочется пить!). Зато результат показывают сразу же.
Судя по всему, оружие мне выдавать не будут – «стабильность зрительно-моторной реакции очень низкая» (может, это связано с моим плохим зрением?). Зато есть маленький повод для гордости – у меня, как выяснилось, очень высокий результат на пробу Мюнстерберга – это психодиагностический тест, направленный на определение избирательности и концентрации внимания. Его еще в ХХ веке разработал немецко-американский психолог Гуго Мюнстерберг, позже загуглю я.
Человек дождя
Время к обеду и я (без обеда) иду в кабинет функциональной диагностики. Здесь уже только я и врач. Мне измеряют давление, грудную клетку, рост и вес, просят присесть несколько раз и вновь измеряют давление, ЭКГ. Улыбаются, говорят, что все в порядке.
Далее я иду к психологу, где мне предстоит ответить на вопросы.
Меня встречает Наталья Нуриманова, психолог, как говорят, с большим стажем.
- Надежда, - улыбается она, - у вас есть родственники-алкоголики, с зависимостью, душевными заболеваниями? - с ходу этот вопрос, конечно, обескураживает.
Отвечаю отрицательно.
Речь заходит о вредных привычках.
- Сколько вы позволяете себе выпить? Вы вообще пьете? По праздникам? По каким именно? Если пьете, то какие это напитки? Курите? А курите, когда выпьете? - наш разговор плавно переходит в допрос.
Спрашивают, ударялась ли когда-нибудь головой и были ли серьезные травмы.
- Я сразу вижу, когда человек врет. Меня обмануть трудно, - из уст психолога это звучит как-то устрашающе.
В какой-то момент меня просят нарисовать человека в определенной ситуации. Дают белый лист и волю фантазии. Я рисую девушку под дождем, без зонтика, радующейся первому весеннему дождю, который я так люблю.
Глядя на рисунок, она делает вывод, что человек я тревожный и нуждаюсь в заботе.
– Ни зонта, ни крыши рядом, руки подставили к дождю, - говорит она.
Мне дают в руки готовый рисунок и просят его завершить - рисую цветы.
- Все же вы жизнерадостный, оптимистичный человек, - заключает она.
Спрашиваю о самом неординарном случае из практики.
Наталья Нуриманова говорит, что за все время работы психологом в МВД «повидала всякое», на встречу к ней приходили молодые девушки с признаками нервного истощения и другими психологическими проблемами, - порезанные вены, шрамы, ожоги. Бывает, скрывают их под татуировками.
В таких случаях психолог обязан направить человека на полиграф.
- Если это действующий сотрудник, то он нуждается в коррекционной работе и находится под наблюдением врачей, если у него острое кризисное состояние, с ним будут работать профильные специалисты, а потом его ждет реабилитация, - рассказывает психолог.
Отмечу, что отдельные тесты, вопросы и беседы проводят с теми, кто переходит на должность выше или побывал (или собирается) в горячей точке.
- А что вы делаете, когда узнаете, что человек, рекомендованный вами к службе и успешно сдавший ряд тестов, добровольно уходит из жизни?
- К примеру, у человека есть склонность к суициду, это не значит, что он обязательно рано или поздно покончит с собой. Все зависит от его адаптации к кризисным явлениям в жизни. Если у него удачно сложится личная жизнь, будут успехи на работе, то, конечно, вряд ли он решит уйти из жизни. Мы как раз и выявляем эту адаптивность. Предугадать жизненные обстоятельства мы не в силах.
- Увольняли ли психологов в случае, если его испытуемые сводили счеты с жизнью?
- Ни разу, в моей практике такого не было. Данные по суицидам показали, что заключения по итогам обследований выносились правильно.
Главное, что выявляют психологи, психиатры, специалисты функциональной диагностики в будущих и нынешних полицейских — злоупотребления алкоголем, наркотиками (в немедицинских целях) и склонность к самоубийству.
Примечательно, что согласно постановлению правительства РФ №1259 от 6 декабря 2012 года («Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации»), в черном списке не значится, к примеру выявление склонности к коррупции. Отмечу, что во всех тестах, на наш взгляд, этой системной проблеме уделено незаслуженно мало внимания. Связано это с тем, что это проверяют в других подразделениях, подсказывают мне в ведомстве.
500 контрольных ударов
Время около пяти часов дня. Мы направляемся к психологу управления кадров Екатерине Драгомировой, чей кабинет находится внутри главного здания башкирской полиции на Ленина. Ее рабочее место находится рядом с комнатой отдыха — с удобными диванами, массажным креслом, приглушенным светом и аквариумом в углу. Здесь тихо и спокойно и вроде бы хочется расслабиться, но впереди еще около 500 вопросов. Меня встречает молодая симпатичная блондинка с длинными волосами. Мы знакомимся и я вновь рассказываю о себе: родилась в полной семье, окончила БашГУ...
Параллельно меня просят заполнить бланк с новыми вопросами, где все то же самое, но — письменно. Недоумеваю.
- Тяжело вам писать и отвечать одновременно? - как будто хитро улыбается психолог и поправляет очки.
- Скорее да, но вы спрашивайте, а я отвечу, - говорю я, не желая отступать.
Мне предлагают вспомнить все даты устройства и увольнений на предыдущих работах, рассказать об известных людях, чья деятельность мне импонирует, взаимоотношениях с родителями и супругом, а также решить логические, синтаксические, речевые задачки.
Например, выбрать в нужном списке омонимы, антонимы, выбрать верное или ложное утверждение из приведенного списка.
Чувствую себя неуютно и как будто под лупой. Вновь спрашивают о спиртном, курении и злоупотребляющих родственниках — это одни из главных факторов риска полицейских.
Многие вопросы довольно часто повторяются, судя по всему, делается это для того, чтобы поймать испытуемого на противоречии самому же себе и отметить его концентрацию внимания и общую реакцию. Еще бы, в полиции ведь хватает бумажной волокиты.
Главная цель этих тестов - выявление деловых качеств, определение профессиональной пригодности - эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль своего поведения и внешних проявлений эмоций, дисциплинированность, уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, зрелость личности и т.д.
После четырехчасового испытания чувствую себя без сил. А ведь мне предстоит и полиграф...
Сквозь детектор
Признаюсь честно, на полиграф сесть я так и не решилась. Сказались усталость и банальное желание остаться хоть в чем-то «неуязвимой».
Двухчасовая проверка на детекторе — завершающий этап тестирований. Здесь, оставшись наедине со специалистами, тебя тщательно изучают на прочность и честность. Весь сеанс снимается на камеру, об этом предупреждают вначале.
Вопреки расхожему мнению, полиграф обойти невозможно. Так мне говорит специалист Гузель Сираева.
Сажусь в кресло. Мне говорят, что полиграф лучше проходить до обеда, иначе после обеда, рано или поздно, в удобном кресле клонит в сон. Перед допросом важно расположить человека к себе. Часто бывает, что люди и сами хотят избавиться от груза секретов.
- Сдаются все и всегда. И те, кто дрался в юности и те, кто хоть раз затянулся марихуаной, - говорит специалист.
Полиграф представляет из себя датчики верхнего и нижнего дыхания, датчики, снимающие показания с кожи. О методиках работы здесь не распространяются, иначе это квалифицировалось бы как разглашение «служебной тайны».
Главная цель полиграфа — выявить персонал, который по тем или иным показателям не соответствует требованиям ведомства.
Напоследок общаюсь с начальником отделения психологической работы Управления по работе с личным составом МВД по РБ Рустемом Салимовым, проработавшим в структуре уже более 20 лет. Он признается, что ни один из успешно сданных тестов не может гарантировать то, что может случиться в будущем: ни суицид, ни коррупцию.
Спрашиваю, зачем же тогда нужны все эти тесты.
- Для того, чтобы на данный период времени понять, есть ли в человеке те или иные качества для службы, - говорит он. - Работать в полиции - значит регулярно работать в стрессовой ситуации, зачастую во внеурочное время, вдали от семьи и близких. И важно адекватно оценивать все свои силы и возможности при поступлении на работу. Несмотря на проводимую нами психологическую диагностику, тщательную профилактику суицидов среди личного состава, предвидеть трагедию довольно трудно. Часто они совершаются из-за сугубо личных проблем. Поэтому говорить о сбое в системе, скорее, неверно, это проблема внутриличностная. Предугадать будущее мы не можем.
20 дней ожидания
Так получилось, что тесты я прошла за полтора дня. Обычно срок ожидания результатов составляет от 5 до 10 дней. В силу некоторых причин, я ждала чуть дольше. Результаты являются действительными полгода.
Заветный конверт приносят мне прямо на работу. Он опечатан, строго конфиденциален и информация в нем не подлежит разглашению. Заключение подписано шестью экспертами, членами, секретарем и председателем комиссии, в которую входят психологи.
На листе описаны индивидуальные особенности кандидата, то есть, меня, его поведение в различных ситуациях. Читаю и узнаю чуть больше о себе.
- Энергична, честолюбива, способна к обучению, обладает довольно высокой эрудицией. Работоспособна, настойчива в достижении целей, плохо переносит монотонную работу. В общении стремится к доминированию, в конфликтных ситуациях может вспылить. Основы правосознания сформированы недостаточно. Ориентирована на внутренние критерии, - говорится, помимо прочего, в заключении на одном листке.
Не обнаружены факторов риска (девиантного и общественно опасного) поведения.
И окончательный вывод: рекомендуется условно, частично способна выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел РФ (третья категория профессиональной пригодности).
Это значит, что я, по сути, могу занимать лишь определенные должности в структуре МВД. Отмечаю, что опыт был интереснейшим. Но бросить журналистику я все же не смогу.