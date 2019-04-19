Испытано на себе: Легко ли попасть на службу в полицию Башкирии

- Для того, чтобы на данный период времени понять, есть ли в человеке те или иные качества для службы, - говорит он. - Работать в полиции - значит регулярно работать в стрессовой ситуации, зачастую во внеурочное время, вдали от семьи и близких. И важно адекватно оценивать все свои силы и возможности при поступлении на работу. Несмотря на проводимую нами психологическую диагностику, тщательную профилактику суицидов среди личного состава, предвидеть трагедию довольно трудно. Часто они совершаются из-за сугубо личных проблем. Поэтому говорить о сбое в системе, скорее, неверно, это проблема внутриличностная. Предугадать будущее мы не можем.