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Материал Mkset вновь номинирован на независимую премию «Редколлегия»

13 мая 2019, 14:05
Фото: Mkset.ru
Среди других претендентов — материалы ОВД-инфо, Юрия Дудя, «Новой Газеты», «Медиазоны», «Такие дела», Properm.

Речь идет о материале Надежды Валитовой «Почему в Башкирии некоторые полицейские стали самоубийцами», который был опубликован на нашем сайте 10 апреля. В нем подробно рассказывается о трех случаях суицидов среди личного состава МВД по Башкирии - заместителя начальника отдела полиции №8, подполковника Александра Афанаси, дознавателя Юлая Халилова, инспектора ДПС Дмитрия Шведова.

Напомним, только за последние 5 месяцев в Башкирии покончили с собой шесть полицейских. За минувший год связали счеты с жизнью 10 сотрудников правоохранительных органов. Медиакорсеть пыталась выяснить, что именно стоит за пугающей чередой самоубийств башкирских полицейских — системный сбой, недостаток работы психологов при МВД, итоги «палочной системы» или нечто другое.

19 апреля на Медиакорсети вышел другой материал, на этот раз посвященный критериям психологического отбора бывших и нынешних полицейских.

Напомним, ранее на престижную независимую журналистскую премию страны был номинирован материал корреспондента Медиакорсети Минзали Аскаровой. Ее расследование о том, как чиновники Белорецкого района наживаются на жилье для сирот, также попало в число претендентов.

Фото: vk.com

Справка

Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.

Задача организаторов премии — помочь тем, кто сохраняет в России высокие стандарты профессии в то время, когда свободная и качественная журналистика подвергается давлению со стороны государства, а права человека на свободное выражение своего мнения и на свободный доступ к информации систематически нарушаются.

Cреди членов жюри: журналист, культуролог Юрий Сапрыкин, издатель, ведущий программы «Суть событий» на радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пахоменко, основатель проектов TheBell и «Русские норм», журналист Елизавета Осетинская, заместитель главного редактора ИД «Коммерсантъ» Дмитрий Бутрин и другие.

Редакция Медиакорсети поздравляет коллегу, желает ей победы и дальнейших успехов в работе.

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