Материал Mkset вновь номинирован на независимую премию «Редколлегия»

Напомним, только за последние 5 месяцев в Башкирии покончили с собой шесть полицейских. За минувший год связали счеты с жизнью 10 сотрудников правоохранительных органов. Медиакорсеть пыталась выяснить, что именно стоит за пугающей чередой самоубийств башкирских полицейских — системный сбой, недостаток работы психологов при МВД, итоги «палочной системы» или нечто другое.