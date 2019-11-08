Комиссары Мегре в Башкирии: как развит рынок детективов и почему не идут в полицию

Сергей Никифоров (имя изменено) рассказал, что получить лицензию довольно просто, но не все, кто занимается этой деятельностью спешат официально работать. В ней заинтересованы те, кто совместно с правоохранительными органами расследует уголовные дела. А для тех, кто занимается разовыми поручениями – выяснить кредитную историю или принадлежность номера мобильного телефона определенному лицу – лицензия не нужна. Да и занимаются подобными заказами в основном по совместительству к основной работе. Услуга в общем-то недорогая – около 2-3 тысяч рублей. Оплата зачастую проводится неофициально. Несмотря на расследования экономического характера, платить налоги детективы не спешат. «Большие бюджеты в общем-то редкость. Бывает, что на бесплатной консультации мы расписываем алгоритм поиска пропавшего человека, и уже с нашими рекомендациями заказчик уходит к сотрудникам правоохранительных органов требовать какие-либо оперативные действия, пока есть время и возможность найти», - сообщил детектив.