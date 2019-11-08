Комиссары Мегре в Башкирии: как развит рынок детективов и почему не идут в полицию

Детективное агентство – одна из тех сфер, представители которых не спешат раскрываться при знакомстве. Их таинственная деятельность связана с закрытой отраслью. Ни обманутые жены или бизнесмены, ни частные сыщики не демонстрируют открыто расходы и тарифы и уж тем более не признаются в сотрудничестве.
Гонорар отечественных Алланов Пинкертонов и даже мисс Марпл каждый раз индивидуален, его размер зависит от сложности расследуемого дела.
Почему обращаются к детективу, а не в полицию? Действительно ли им удается применить дедуктивный метод и выяснить причину любого явления.
Мы попытались пообщаться с представителями уфимских детективных агентств «Тени», «Холмс», «Мангуст» и другими, однако ни один из них не был готов открыть завесу тайны и рассказать, как им удается «найти след» и построить свою цепь умозаключений.
Эдвард Головнин (имя изменено) многие годы работал в правоохранительных органах, об оперативно-розыскной деятельности знает практически все. После увольнения занимал должности руководителей служб безопасности в различных коммерческих структурах. Десять лет назад создал свое агентство, специализирующееся в большинстве дел на экономических преступлениях. Среди заказчиков его агентства в основном руководители предприятий. Задачи ставятся разные: от проверки кредитной истории до проверки соблюдения больничного режима сотрудником, заявившим в отдел кадров о болезни.
Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России
В основном, детективные агентства занимаются экономической безопасностью, проверкой деловой репутации того или иного контрагента для бизнеса, какими-то историями, в том числе кредитными или связанными с теми процессами, по которым предприниматели не могут обратиться в правоохранительные органы.
Несмотря на то, что служба частного сыщика сложна и не столь популярна в России, лицензий выдано всего менее 900 по всей стране. Заниматься частным сыском могут граждане, имеющие либо юридическое образование, либо опыт работы оперативником или следователем от трех лет, за исключением уволенных из правоохранительных органов. Лицензию не дадут и гражданину с психическим отклонением или с судимостью.
Сергей Никифоров (имя изменено) рассказал, что получить лицензию довольно просто, но не все, кто занимается этой деятельностью спешат официально работать. В ней заинтересованы те, кто совместно с правоохранительными органами расследует уголовные дела. А для тех, кто занимается разовыми поручениями – выяснить кредитную историю или принадлежность номера мобильного телефона определенному лицу – лицензия не нужна. Да и занимаются подобными заказами в основном по совместительству к основной работе. Услуга в общем-то недорогая – около 2-3 тысяч рублей. Оплата зачастую проводится неофициально. Несмотря на расследования экономического характера, платить налоги детективы не спешат. «Большие бюджеты в общем-то редкость. Бывает, что на бесплатной консультации мы расписываем алгоритм поиска пропавшего человека, и уже с нашими рекомендациями заказчик уходит к сотрудникам правоохранительных органов требовать какие-либо оперативные действия, пока есть время и возможность найти», - сообщил детектив.
Ничего личного – только бизнес
По данным, предоставленным ТПП России, частные сыщики занимаются раскрытием экономических преступлений в интересах того или иного бизнеса. В 26% случаев это касается кражи. Доступ к коммерческой тайне или ее разглашение составляют 17% расследуемых дел. Мошенничество и незаконное получение кредита (14,5%) занимают третью позицию по заказчикам. В 12% дел детективы разбираются с уклонением от погашения кредита.
На вопрос используют ли детективы различные современные программы и жучки, детективы улыбаются. В средствах их серьезно ограничивает закон. Хотя фотокамеры по-прежнему активно используются, но лишь для подтверждения информации либо оказания давления, например, на неверного мужа. Сыщику запрещено пользоваться скрытыми камерами, прослушивать телефоны, вскрывать письма. Вооружиться он может только диктофоном, фотоаппаратом, практически как журналист.
Зачастую сотрудники агентства используются при требовании выяснить незаконные методы в деятельности той или иной крупной фирмы, предлагающей откаты или иные формы мотивации для решения какого-либо финансового вопроса.
Ильфак Суюшев (имя изменено):
Мы редко беремся за поиск пропавших без вести. Зачастую к нам обращаются, когда необходимые ценные часы уже упущены. Да и стоимость услуг довольно высокая и в планы семейного бюджета никак не входит. Поэтому чаще всего мы либо бесплатно консультируем, либо помогаем выяснить последние звонки и контакты незнакомых, ибо все же беремся за поиск детей. Один из последних случаев - поиск мальчика 15 лет. По утверждению семьи домашний мальчик особо ни с кем не дружил, учился хорошо, в плохих компаниях не был. К сожалению, позже мы выяснили что в результате применения «крокодила» он просто замерз на улице и его завалило снегом.
На сбор информации о человеке требуется примерно 10-15 дней. Хотя все зависит от техзадания. Услуга дорогая: в неё входит и расходы на ГСМ, доступ к базам данных (а они часто обновляются). Слежки осложняются, как н странно наличием множества шлагбаумов в городе во дворах.
Несколько лет назад государство обратило внимание на нужды профессионалов частного сыска. Конечно же о расширении полномочий детективов речи не пока идёт, но уже обсуждается вопрос их допуска на рынок юридических лиц и упрощение лицензирования.
Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты
Надо как раз упростить. Само получение лицензии. А возможно передать всё это саморегулируемым организациям. Когда саморегулируемая организация в рамках закона регулирует процессы, которые происходят в профессиональном сообществе, кто соответствует, а кто нет. А надзорные органы, органы контроля могут проверить всегда.
Согласно официальным данным ежегодные потери российского бизнеса от экономических преступлений превышают 300 миллиардов рублей. Восстановить репутацию и продолжить дело предпринимателям всё чаще помогают детективы. По их словам, за последние два года их портфель заказов вырос, в среднем, на 30 процентов. И они надеются, что внимание государства этому росту не повредит. Все тайное когда-нибудь становится явным – и это элементарный бизнес-вектор.