В Башкирии отремонтировали и ввели в эксплуатацию участок трассы Уфа — Оренбург

Posted 31 октября 2019, 05:55
Published 31 октября 2019, 05:55
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Работы на трассе Р240 Уфа — Оренбург велись с 2018 года на территории Кармаскалинского района. Напомним, что участок от 37 до 52 километра на трассе Р240 был одним из самых аварийных.
На этом участке установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка из термопластика, отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, построены автобусные остановки. Само дорожное покрытие выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который более долговечен. По словам генерального директора подрядной организации ОАО «СТС -Автодор» Игоря Сметанина, это более устойчивый материал к истиранию и появлению колейности, из применяемых в Башкирии — на данный момент самый передовой. Гарантия полотна — пять лет, долговечность материалов подтверждена сертификатами качества.
Трасса Р-240 будет освещена вплоть до Стерлитамака в 2021 году. По словам и. о. Упрдор «Приуралье» Азамата Илимбетова, трасса Р-240 будет освещена вплоть до Стерлитамака в 2021 году. Напомним, что по программе ремонта и реконструкции запланировано установить освещение возле всех населенных пунктов, расположенных у федеральных трасс.