В Башкирии отремонтировали и ввели в эксплуатацию участок трассы Уфа — Оренбург

На этом участке установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка из термопластика, отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, построены автобусные остановки. Само дорожное покрытие выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который более долговечен. По словам генерального директора подрядной организации ОАО «СТС -Автодор» Игоря Сметанина, это более устойчивый материал к истиранию и появлению колейности, из применяемых в Башкирии — на данный момент самый передовой. Гарантия полотна — пять лет, долговечность материалов подтверждена сертификатами качества.