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Posted 29 октября 2019, 14:59

Published 29 октября 2019, 14:59

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Фигурант «московского дела» из Уфы Айдар Губайдулин объявлен в международный розыск

29 октября 2019, 14:59
Фото: Facebook
Ранее 24-летний уроженец Уфы, опасаясь уголовного преследования, покинул страну в неизвестном направлении.

Фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, уехавшего из России, объявили в международный розыск, пишет «Новая газета», ссылаясь на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. Следствие уже ходатайствовало о заочном аресте Губайдулина. Заседание по избранию меры пресечения состоялось сегодня, 29 октября, в 16.00 в Басманном суде Москвы.

В СК России также просили заочно арестовать Айдара, но не получилось — по просьбе адвокатов Губайдулина заседание перенесли на 10 часов утра 30 октября.

Примечательно, что сам Айдар Губайдулин, продолжающий активную жизнь в сети, случившееся прокомментировал довольно лаконично: «Поймай меня, если сможешь», вероятно, обращаясь таким образом к силовикам.

Напомним, ранее уфимец опроверг Медиакорсети информацию о наказании поручителей из-за своего побега.

О том, что Айдар уехал из России, находясь под подпиской о невыезде, стало известно 18 октября.

После этого в Уфе у его родственников поздно ночью прошли обыски, их также вызывали на допрос. Об этом журналистам сообщила мама Айдара Галия Губайдулина. У родных Айдара изъяли мобильные телефоны и системный блок компьютера.

В своем обращении в соцсетях Айдар признался, что данное решение ему далось нелегко, а последней каплей стала апелляция по делу Константина Котова, осужденного на 4 года колонии недавно за неоднократные нарушения на митингах.

- У меня все хорошо. Допросы членов семьи прошли, надеюсь, больше их беспокоить не будут, - коротко ответил Айдар на вопрос корреспондента Медиакорсети.

Напомним, Айдару Губайдулину было предъявлено новое обвинение по «делу 212»по статье об «угрозе применения насилия к силовику» (ч. 1 ст. 318 УК). До этого ему предъявляли обвинение в «покушении на нападение на силовика» (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) за брошенную в сторону полицейского пластиковую бутылку.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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