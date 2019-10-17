В Уфе силовики пришли с обыском к родителям Айдара Губайдулина, покинувшего страну

Ранее, напомним, мы писали, что Айдару Губайдулину предъявили новое обвинение по «делу 212». На этот раз по статье об «угрозе применения насилия к силовику» (ч. 1 ст. 318 УК). До этого ему предъявляли обвинение в «покушении на нападение на силовика» (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) за брошенную в сторону полицейского пластиковую бутылку.