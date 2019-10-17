В Уфе силовики пришли с обыском к родителям Айдара Губайдулина, покинувшего страну

Posted 17 октября 2019, 16:21
Published 17 октября 2019, 16:21
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Силовики пришли с обыском по адресу регистрации обвиняемого по «московскому делу» Айдара Губайдулина. Напомним, что сегодня, 17 октября, Айдар Губайдулин сообщил о том, что покинул страну, несмотря на подписку о невыезде.
Он признался, что «решение ему далось нелегко, а последней каплей стала апелляция по делу Константина Котова», осужденного по «дадинской» статье на 4 года колонии.
Пока неизвестно, в какой стране сейчас находится Айдар Губайдулин или куда именно он направляется. Известно, что он до сих пор находится под подпиской о невыезде.
В одном из своих интервью Губайдулин сообщил, что о решении знали только самые близкие люди. И его они поддержали.
— О моем решении знали только несколько человек, включая самых близких. Меня никто не отговаривал: лучше быть на свободе, чем сидеть в тюрьме.
Он также заявил, что чувствует, что будет полезнее для страны, если будет на свободе. При этом он намекнул, что ему помогли люди, чтобы страну покинуть.
Айдар признался, что для того, чтобы вернуться в Россию, по его мнению, должна произойти смена власти, люстрации, суд над судьями, выносившими приговор Данилу Беглецу, Константину Котову и другим фигурантам. Суд над всеми причастными к «московскому делу», делу «Нового величия», делу «Сети».
В социальных сетях он оставил свои контакты и реквизиты, на случай, если найдутся желающие ему помочь.
Ранее, напомним, мы писали, что Айдару Губайдулину предъявили новое обвинение по «делу 212». На этот раз по статье об «угрозе применения насилия к силовику» (ч. 1 ст. 318 УК). До этого ему предъявляли обвинение в «покушении на нападение на силовика» (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) за брошенную в сторону полицейского пластиковую бутылку.
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