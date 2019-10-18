Родных бежавшего из страны уфимца Айдара Губайдулина вызвали на допрос

Напомним, что силовики пришли с обыском к родителям Айдара через несколько часов после того, как стало известно, что их сын покинул страну, несмотря на свою подписку о невыезде, в связи с обвинением по «московскому делу». Он признался, что «решение ему далось нелегко, а последней каплей стала апелляция по делу Константина Котова», осужденного по «дадинской» статье на 4 года колонии.