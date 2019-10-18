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Posted 18 октября 2019, 11:23

Published 18 октября 2019, 11:23

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Родных бежавшего из страны уфимца Айдара Губайдулина вызвали на допрос

18 октября 2019, 11:23
Ранее силовики пришли к ним домой с обыском.

Родственников покинувшего Россию фигуранта «московского дела», 24-летнего уроженца Уфы Айдара Губайдулина, вызвали на допрос. Об этом журналистам сообщила мама Айдара, Галия Губайдулина.

Она также сообщила МБХ Медиа, что обыск проходил поздно ночью, телефоны у родных отобрали первым же делом. Также силовики изъяли системный блок у компьютера. Женщина назвала это «беспределом».

— Нам не давали позвонить адвокату, а потом, когда он все-таки приехал, отказывались его пропускать. Сейчас поедем на допрос в СК, — отметила она.

Напомним, что силовики пришли с обыском к родителям Айдара через несколько часов после того, как стало известно, что их сын покинул страну, несмотря на свою подписку о невыезде, в связи с обвинением по «московскому делу». Он признался, что «решение ему далось нелегко, а последней каплей стала апелляция по делу Константина Котова», осужденного по «дадинской» статье на 4 года колонии.

СМИ сообщают, что молодой человек находится сейчас в Европе.

Ранее, напомним, мы писали, что Айдару Губайдулину предъявили новое обвинение по «делу 212». На этот раз по статье об «угрозе применения насилия к силовику» (ч. 1 ст. 318 УК). До этого ему предъявляли обвинение в «покушении на нападение на силовика» (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) за брошенную в сторону полицейского пластиковую бутылку.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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