Уфимец Айдар Губайдуллин опроверг информацию о наказании поручителей из-за его побега

Posted 18 октября 2019, 20:47
Published 18 октября 2019, 20:47
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Накануне, 18 октября, 24-летний уроженец Уфы и фигурант громкого «московского дела» Айдар Губайдуллин, который ранее покинул страну, дал комментарий Медиакорсети по поводу распространенной информации о вероятном наказании людей, якобы выступивших поручителями при оформлении для молодого человека подписки о невыезде. Комментарий Айдар Губайдуллин дал через соцсети в ответ на вопрос, заданный ему в соцсетях.
- Так говорят только абсолютно не разбирающиеся в законах люди. Личное поручительство - это мера пресечения, такая же, как и заключение под стражу, домашний арест, залог или подписка о невыезде. Поручительства собирали к 21 августа, когда у меня была апелляция на избрание меры пресечения. Поручительства суд приобщил к материалам дела, но меру пресечения мне тогда оставили прежнюю - заключение под стражей. После этого все эти поручительства перестали играть роль. Никаких санкций за мой выезд из страны для поручителей не будет. 18 августа мне изменили меру пресечения на подписку о невыезде, поручительства тут тоже не при чем, - рассказал Айдар при общении через соцсети.
Адвокат Рамиль Гизатуллин пояснил Медиакорсети, что даже если бы Айдара Губайдуллина, действительно, выпустили под поручительство других людей, для них вряд ли наступили бы серьезные последствия.
- Я считаю, конечно, поступок Айдара крайним. Не могу осуждать его. Вероятнее всего, у него нет надежды на справедливое и законное решение суда. Я бы назвал это крайней вынужденной мерой, - отметил Рамиль Гизатуллин. - Что касается поручителей, если бы они у Айдара были, то в УПК указано, что какое-либо наказание для поручителя может наступить в случае неисполнения им своих обязанностей. Таким образом чтобы подвергнуть поручителей наказанию, необходимо доказать, что они намеренно не препятствовали побегу Айдара из страны. А для этого поручителям нужно было, как минимум, жить вместе с Айдаром либо быть в курсе его намерений об отъезде.
После этого в Уфе у его родственников поздно ночью прошли обыски, их вызывали на допрос. Об этом журналистам сообщила мама Айдара Галия Губайдулина. У родных Айдара изъяли мобильные телефоны и системный блок компьютера.
В своем обращении в соцсетях Айдар признался, что данное решение ему далось нелегко, а последней каплей стала апелляция по делу Константина Котова, осужденного на 4 года колонии недавно за неоднократные нарушения на митингах.
- У меня все хорошо. Допросы членов семьи прошли, надеюсь, больше их беспокоить не будут, - коротко ответил вчера Айдар на вопрос корреспондента Медиакорсети.
Напомним, Айдару Губайдулину было предъявлено новое обвинение по «делу 212»по статье об «угрозе применения насилия к силовику» (ч. 1 ст. 318 УК). До этого ему предъявляли обвинение в «покушении на нападение на силовика» (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) за брошенную в сторону полицейского пластиковую бутылку.
Медиакорсеть следит за развитием событий.