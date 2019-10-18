Уфимец Айдар Губайдуллин опроверг информацию о наказании поручителей из-за его побега

- Так говорят только абсолютно не разбирающиеся в законах люди. Личное поручительство - это мера пресечения, такая же, как и заключение под стражу, домашний арест, залог или подписка о невыезде. Поручительства собирали к 21 августа, когда у меня была апелляция на избрание меры пресечения. Поручительства суд приобщил к материалам дела, но меру пресечения мне тогда оставили прежнюю - заключение под стражей. После этого все эти поручительства перестали играть роль. Никаких санкций за мой выезд из страны для поручителей не будет. 18 августа мне изменили меру пресечения на подписку о невыезде, поручительства тут тоже не при чем, - рассказал Айдар при общении через соцсети.