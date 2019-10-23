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Posted 23 октября 2019, 08:14

Published 23 октября 2019, 08:14

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

Обманутых дольщиков «Миловского парка» обещали переселить к 1 декабря

Обманутых дольщиков «Миловского парка» обещали переселить к 1 декабря

23 октября 2019, 08:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Обманутые дольщики
391 дольщик должен быть переселен в расположенный по соседству жилой комплекс «Молодежный».

Данная схема переселения предусматривает приобретение Фондом защиты дольщиков прав на сетевую компанию «Миловский парк», переселение 391 участника долевого строительства в ЖК «Молодежный», а также достройку жилого комплекса.

Напомним, 8 октября Радий Хабиров встретился с представителями инициативных групп обманутых дольщиков. На встрече обсуждался вопрос по переселению уфимцев, которые приобрели квартиры в домах 4 и 11 кварталах «Миловского парка».

— Сообщество дольщиков неоднородно, и можно понять ваш эмоциональный настрой, - отметил тогда на встрече глава региона. - Но я всегда говорю, что мы вместе, сообща должны пройти этот путь в конструктивном русле. Друг без друга мы не сможем завершить начатую работу. Со своей стороны, мы будем стараться обсуждать вопросы в максимально открытом формате и координировать наши совместные действия, — отметил тогда на встрече глава региона.

По словам и. о. председателя Госстроя РБ Марата Ахмадуллина, в настоящее время республиканский Госстрой совместно с Фондом Башкирии по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства прорабатывает вопрос по сделке. После оформления сделки граждане будут переселены. Все работы ведутся согласно обозначенным срокам.

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#Андрей Королев#Общество#Обманутые дольщики#Новости#Жилье#Дольщики
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