Обманутых дольщиков «Миловского парка» обещали переселить к 1 декабря

— Сообщество дольщиков неоднородно, и можно понять ваш эмоциональный настрой, - отметил тогда на встрече глава региона. - Но я всегда говорю, что мы вместе, сообща должны пройти этот путь в конструктивном русле. Друг без друга мы не сможем завершить начатую работу. Со своей стороны, мы будем стараться обсуждать вопросы в максимально открытом формате и координировать наши совместные действия, — отметил тогда на встрече глава региона.