Радий Хабиров и почетные гости республики возложили цветы к памятнику Мустаю Кариму

— Мустай Карим — воин. Он прошел войну, был тяжело ранен, вернулся и снова встал в строй. Мустай Карим для нас — миротворец. Он многое сделал для того, чтобы все люди жили в дружбе и согласии. И своим личным примером демонстрировал, как можно и как нужно дружить. Мустай Карим — наставник и нравственный идеал для миллионов людей. Мы помним Мустая Карима, мы гордимся им. Для нас важно и то, что он много сделал для того, чтобы открыть миру и России наш Башкортостан — нашу культуру, традиции нашего народа. И в эти дни его творчество вновь заявляет о дружбе народов, о том, как надо жить и какие нравственные идеалы должны быть, — отметил глава РБ Радий Хабиров.