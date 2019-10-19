mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2019, 12:37

Published 19 октября 2019, 12:37

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

Радий Хабиров и почетные гости республики возложили цветы к памятнику Мустаю Кариму

Радий Хабиров и почетные гости республики возложили цветы к памятнику Мустаю Кариму

19 октября 2019, 12:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В столице региона проходят торжественные мероприятия, приуроченные к столетию народного поэта Башкирии.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику Мустаю Кариму в сквере перед Домом профсоюзов Башкирии, декламировали произведения самого поэта и стихи о нем.

— Мустай Карим — воин. Он прошел войну, был тяжело ранен, вернулся и снова встал в строй. Мустай Карим для нас — миротворец. Он многое сделал для того, чтобы все люди жили в дружбе и согласии. И своим личным примером демонстрировал, как можно и как нужно дружить. Мустай Карим — наставник и нравственный идеал для миллионов людей. Мы помним Мустая Карима, мы гордимся им. Для нас важно и то, что он много сделал для того, чтобы открыть миру и России наш Башкортостан — нашу культуру, традиции нашего народа. И в эти дни его творчество вновь заявляет о дружбе народов, о том, как надо жить и какие нравственные идеалы должны быть, — отметил глава РБ Радий Хабиров.

На церемонии также выступили также выступили заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, сенатор Лилия Гумерова (с приветствием от министра культуры России Владимира Мединского), первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов, председатели союзов писателей Дагестана и Кабардино-Балкарии Магомед Ахмедов и Муталип Беппаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Алибек Джекшенкулов, народный поэт Татарстана Ренат Харис, учредитель Фонда имени Мустая Карима, дочь поэта Альфия Каримова.

Материалы по теме
«Сестрёнка» по Мустаю: учимся плакать заново«Совесть, любовь, стыд, счастье»: как прошла премьера нового фильма о Мустае Кариме
#Андрей Королев#Общество#Новости#Мустай Карим
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика