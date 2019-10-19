Радий Хабиров и почетные гости республики возложили цветы к памятнику Мустаю Кариму

Posted 19 октября 2019, 12:37
Published 19 октября 2019, 12:37
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
Участники церемонии возложили цветы к памятнику Мустаю Кариму в сквере перед Домом профсоюзов Башкирии, декламировали произведения самого поэта и стихи о нем.
— Мустай Карим — воин. Он прошел войну, был тяжело ранен, вернулся и снова встал в строй. Мустай Карим для нас — миротворец. Он многое сделал для того, чтобы все люди жили в дружбе и согласии. И своим личным примером демонстрировал, как можно и как нужно дружить. Мустай Карим — наставник и нравственный идеал для миллионов людей. Мы помним Мустая Карима, мы гордимся им. Для нас важно и то, что он много сделал для того, чтобы открыть миру и России наш Башкортостан — нашу культуру, традиции нашего народа. И в эти дни его творчество вновь заявляет о дружбе народов, о том, как надо жить и какие нравственные идеалы должны быть, — отметил глава РБ Радий Хабиров.
На церемонии также выступили также выступили заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, сенатор Лилия Гумерова (с приветствием от министра культуры России Владимира Мединского), первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов, председатели союзов писателей Дагестана и Кабардино-Балкарии Магомед Ахмедов и Муталип Беппаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Алибек Джекшенкулов, народный поэт Татарстана Ренат Харис, учредитель Фонда имени Мустая Карима, дочь поэта Альфия Каримова.