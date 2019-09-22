Проект скоростного трамвая в Уфе хотят реализовать в рамках нацпроекта

При этом планируется создать в Уфе единую систему транспортного сообщения, для чего должна быть создана соответствующая инфраструктура. В частности, планируется запустить городскую электричку, для которой планируется построить 19 км путей на Южном обходе, два моста и два путепровода, необходимые для кольцевого движения вокруг города.