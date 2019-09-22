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Posted 22 сентября 2019, 16:19

Published 22 сентября 2019, 16:19

Modified 17 октября 2022, 20:05

Updated 17 октября 2022, 20:05

Проект скоростного трамвая в Уфе хотят реализовать в рамках нацпроекта

Проект скоростного трамвая в Уфе хотят реализовать в рамках нацпроекта

22 сентября 2019, 16:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Проект активно обсуждается в Министерстве транспорта РФ.

По словам руководителя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, специалисты высчитывают оптимальный маршрут скоростного трамвая. В 2020 году планируется начать проектирование и расчет механизма финансирования (более более 17 млрд руб.). Реализовать проект скоростного трамвая планируется в рамках нацпроектов, то есть с поддержкой федерального бюджета.

При этом планируется создать в Уфе единую систему транспортного сообщения, для чего должна быть создана соответствующая инфраструктура. В частности, планируется запустить городскую электричку, для которой планируется построить 19 км путей на Южном обходе, два моста и два путепровода, необходимые для кольцевого движения вокруг города.

Скоростные и обычный типы перевозок будут пересекаться на общих пересадочных пунктах. На всех видах городского транспорта должна будет действовать карта «Алга» и пересадочный тариф, позволяющий в течение часа проехать в разных видах транспорта по одному билету.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Электротранспорт#Транспорт
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