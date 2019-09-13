В Башкирии телевидение опубликовало кадры с места изнасилования экс-дознавательницы

Сегодня, 13 сентября, «Вести-Башкортостан» показали видеозапись, сделанную в туалете Уфимского РУВД, где предположительно было совершено одно из самых резонансных преступлений последнего времени – групповое изнасилование 23-летней дознавательницы тремя полицейскими начальниками.

Уточняется, что это площадь этого помещения едва превышает два квадратных метра.

- Возможно, столик стоял правее, - предположила участница осмотра.

- Но здесь один человек еле помещается, - уточнил ее спутник.

Кстати, на одном из недавних заседаний потерпевшей предложили нарисовать на доске, как обвиняемые могли совершать преступление в таком небольшом помещении, и она после недолгих препирательства смогла это сделать. Рисунки приобщены к материалам дела.

Напомним, громкое секс-преступление произошло в конце октября прошлого года. Потерпевшая – 23-летняя дознавательница, дочь одного из руководителей регионального управления Росгвардии. Подсудимые – три высокопоставленных полицейских руководителя. Позднее и подсудимые, и потерпевшая с подругой были уволены из полиции за пьянку на рабочем месте.