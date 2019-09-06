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Posted 6 сентября 2019, 11:20

Published 6 сентября 2019, 11:20

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

В России стали чаще умирать от отравлений алкоголем

В России стали чаще умирать от отравлений алкоголем

6 сентября 2019, 11:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За первое полугодие 2019-го спиртные напитки стало причиной гибели 4298 россиян, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике Центра разработки национальной алкогольной политики, число смертей от отравлений и «воздействия алкоголя с неопределенными намерениями» также увеличилось — их более 1,2 тысячи (на 16,2% больше, чем за тот же период прошлого года). То есть общее число зафиксированных случаев смертей превышает 5,5 тыс.

Больше всего смертей от спиртного зафиксировано в Центральном федеральном округе (почти 1600 человек), из них 346 в Московской области, 71 — в Москве. Самый высокий прирост смертей наблюдается в Санкт-Петербурге (в 1,8 раза): здесь от алкогольного отравления скончались 83 человека.

При этом по данным Росстата, число умерших от отравления алкоголем выросло в этом году на 21,1%. Ранее подобный взрывной рост смертности от алкоголя наблюдался в начале 90-х гг.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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