В России стали чаще умирать от отравлений алкоголем

Posted 6 сентября 2019, 11:20
Published 6 сентября 2019, 11:20
Modified 17 октября 2022, 19:59
Updated 17 октября 2022, 19:59
Согласно статистике Центра разработки национальной алкогольной политики, число смертей от отравлений и «воздействия алкоголя с неопределенными намерениями» также увеличилось — их более 1,2 тысячи (на 16,2% больше, чем за тот же период прошлого года). То есть общее число зафиксированных случаев смертей превышает 5,5 тыс.
Больше всего смертей от спиртного зафиксировано в Центральном федеральном округе (почти 1600 человек), из них 346 в Московской области, 71 — в Москве. Самый высокий прирост смертей наблюдается в Санкт-Петербурге (в 1,8 раза): здесь от алкогольного отравления скончались 83 человека.
При этом по данным Росстата, число умерших от отравления алкоголем выросло в этом году на 21,1%. Ранее подобный взрывной рост смертности от алкоголя наблюдался в начале 90-х гг.