В России стали чаще умирать от отравлений алкоголем

Согласно статистике Центра разработки национальной алкогольной политики, число смертей от отравлений и «воздействия алкоголя с неопределенными намерениями» также увеличилось — их более 1,2 тысячи (на 16,2% больше, чем за тот же период прошлого года). То есть общее число зафиксированных случаев смертей превышает 5,5 тыс.