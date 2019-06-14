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Posted 14 июня 2019, 09:30

Published 14 июня 2019, 09:30

Modified 17 октября 2022, 20:07

Updated 17 октября 2022, 20:07

C 2020 года в России алкоголь могут начать продавать в интернете

C 2020 года в России алкоголь могут начать продавать в интернете

14 июня 2019, 09:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Минфин России доработало проект закона о легализации торговли спиртным в Сети.

Согласно проекту, с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года продавать в интернете можно будет только вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Подробнее о проекте можно прочитать в материале «Новых известий».

Новую версию законопроекта уже одобрили Минпромторг и Минсельхоз. Документ был разработан в рамках федерального проекта по укреплению общественного здоровья россиян. Напомним, в России онлайн-продажи алкоголя были ограничены в 2007 году.

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