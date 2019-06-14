C 2020 года в России алкоголь могут начать продавать в интернете

Posted 14 июня 2019, 09:30
Published 14 июня 2019, 09:30
Modified 17 октября 2022, 20:07
Updated 17 октября 2022, 20:07
Согласно проекту, с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года продавать в интернете можно будет только вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Подробнее о проекте можно прочитать в материале «Новых известий».
Новую версию законопроекта уже одобрили Минпромторг и Минсельхоз. Документ был разработан в рамках федерального проекта по укреплению общественного здоровья россиян. Напомним, в России онлайн-продажи алкоголя были ограничены в 2007 году.