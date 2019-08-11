В Башкирии 48 многодетных семей получили выплаты по 600 тысяч рублей

Posted 11 августа 2019, 14:03
Published 11 августа 2019, 14:03
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
На сегодняшний день денежные средства получили 48 семей Башкирии на общую сумму 28,8 млн руб. Как сообщает республиканский центр социальной поддержки населения, эти денежные средства семьи тратят, в основном, на строительство или приобретение автомобиля.
В 2001 году в Башкирии семьям, воспитывающим десять и более несовершеннолетних детей стали выдавать микроавтобусы ГАЗель. С 2008 года - семьям с девятью детьми и более. В общей сложности транспортные средства за эти годы получили 85 многодетных семей. С 2015 года микроавтобусы заменили на единовременную денежную выплату в размере 600 тыс. руб. С 2018 года такие выплаты могут получить семьи, у которых восемь и более несовершеннолетних детей.
В целом в республике сейчас проживает 45 тысяч многодетных семей, 24 тысячи из них пользуются различными мерами социальной поддержки.