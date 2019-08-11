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Posted 11 августа 2019, 14:03

Published 11 августа 2019, 14:03

Modified 17 октября 2022, 20:11

Updated 17 октября 2022, 20:11

В Башкирии 48 многодетных семей получили выплаты по 600 тысяч рублей

В Башкирии 48 многодетных семей получили выплаты по 600 тысяч рублей

11 августа 2019, 14:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С 2019 года такие выплаты начали получать семьи, в которых воспитывается восемь несовершеннолетних детей.

На сегодняшний день денежные средства получили 48 семей Башкирии на общую сумму 28,8 млн руб. Как сообщает республиканский центр социальной поддержки населения, эти денежные средства семьи тратят, в основном, на строительство или приобретение автомобиля.

В 2001 году в Башкирии семьям, воспитывающим десять и более несовершеннолетних детей стали выдавать микроавтобусы ГАЗель. С 2008 года - семьям с девятью детьми и более. В общей сложности транспортные средства за эти годы получили 85 многодетных семей. С 2015 года микроавтобусы заменили на единовременную денежную выплату в размере 600 тыс. руб. С 2018 года такие выплаты могут получить семьи, у которых восемь и более несовершеннолетних детей.

В целом в республике сейчас проживает 45 тысяч многодетных семей, 24 тысячи из них пользуются различными мерами социальной поддержки.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Многодетные семьи#Социальная помощь
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