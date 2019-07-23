В Уфе общественник, оплативший адвоката Луизе Хайруллиной, подаст в суд на неё и мужа

Причиной стали последние действия Марата Хайруллина, который первоначально взял основную вину за происшедшее на себя, сказав, что практически все 25 млн рублей, похищенные его женой из банка, проиграл на спортивных тотализаторах, а на днях отрекся от этих слов и сказал, что не знает, куда Луиза дела деньги. Вдобавок мужчина сообщил, что все прежние заявления были им сделаны под давлением адвокатов жены, нанятых Азаматом Галиным. То же самое сказали родители Марата Хайруллина вчера, в эфире Первого канала.