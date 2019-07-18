«Это колхоз»: как «гангстерша» Луиза из Башкирии нанесла мощный урон репутации банков

— Речь идет о небольшом банковском отделении, работавшем на периферии. Мне рассказал эту историю коллега. Тогда не было сложных технологий, просто смотрели картотеку и сверяли информацию «вживую». В банк приехала ревизия (тогда еще не знали слова «аудит»), и один дотошный ревизор решил провести более подробную проверку. В итоге выяснилось, что в банке не достает 700 тысяч рублей (в то время это были очень большие деньги). Тогда тоже был скандал, — припомнил Радмир Ганеев. — Но сейчас, в век высоких технологий, подобное происходить не должно. Такую грандиозную кражу можно объяснить все-таки сбоем в системе защиты или опять же человеческим фактором. Видимо, в небольшом допотделении банка привыкли к размеренному течению жизни, расслабились и вот теперь прославились на всю страну, благодаря своей легкомысленности, пренебрегли внутренним аудитом. Очень обидно за всю банковскую систему.